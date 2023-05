Les voyageurs d’affaires se font plus rares à l’aéroport du Grand Moncton

L’Aéroport international Roméo-LeBlanc est en pleine transformation.

Depuis la pandémie, le visage de sa clientèle a beaucoup changé.

Les voyages d’affaires sont de moins en moins nombreux, alors que les voyages de tourisme sont en plein essor.

La bonne nouvelle, c’est que l’entreprise reprend du poil de la bête après quelques années difficiles.

Le nombre de passagers à l’Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton (YQM) a plus que doublé, passant de 177 040 en 2021 à 468 841 en 2022.

C’est ce que révèle le rapport rendu public lors de la dernière assemblée générale annuelle de l’entreprise.

Grâce à la demande accrue de voyages, l’aéroport a été en mesure d’augmenter les revenus des vols et de l’aéroport de 53% par rapport à 2021.

Les revenus, qui avaient d’abord été évalués à 13,8 millions $ ont finalement été de 16,2 millions $ pour 2022.

«Je pense que la levée des restrictions a contribué à faire gonfler la demande individuelle. Mais on n’a pas encore vu le nombre de passagers revenir au même niveau qu’avant la pandémie et on ne le verra peut-être jamais», souligne Suzy Campos, directrice du développement commercial.

«Les gens ont maintenant la possibilité de travailler avec des outils comme Zoom, Teams et tout ça. On s’attend donc à ce que les voyages d’affaires diminuent considérablement au cours des prochaines années», ajoute-t-elle.

Les voyageurs d’affaires sont lentement remplacés par les touristes.

La directrice du développement commercial ajoute que de plus en plus de nouveaux voyageurs se présentent à l’aéroport, ce qui en a surpris plusieurs.

«On s’attendait certainement à une augmentation du nombre de voyageurs, mais la hausse du nombre de néophytes est quelque chose de nouveau», avance Suzy Campos.

Malgré cette hausse de l’achalandage, aucune pénurie de travailleurs ne se pointe à l’horizon.

«Nous avons été chanceux puisque la plupart de nos employés sont de retour. Nous avons quelques postes à pourvoir, mais nous sommes presque au même niveau que nous l’étions avant la pandémie», souligne-t-elle.

«Et comme la demande ne cesse d’augmenter nous devrons probablement embaucher encore plus de gens.»

Le service de fret domestique a fait un bon de 7% comparativement à 2021, même si les restrictions toujours en place dans certains marchés internationaux en 2022 ont eu un impact sur les activités de fret international.

Au total, le volume de fret a diminué de 1% par rapport à 2021, avec 20 500 tonnes métriques expédiées depuis YQM en 2022.

Ceci laisse entrevoir une excellente année 2023 pour le service de fret international alors que la plupart des restrictions sont levées et que l’exportation de homard vivant s’annoncent très bon.

Déjà 12 avions contenant le précieux crustacé ont quitté l’aéroport au cours des deux premiers trimestres de 2023, comparativement à un total de 10 pour toute l’année 2022.