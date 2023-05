Moncton souligne ses efforts environnementaux dans le cadre d’un festival

Moncton prend le virage environnemental avec la présentation du premier FestiEnviro. L’événement aura lieu au parc du Centenaire, le 10 juin, de 11h à 16h.

Ce nouveau festival coïncide avec la Semaine canadienne de l’environnement. Les participants pourront se servir des stations interactives pour se renseigner, notamment sur l’empreinte environnementale selon le mode de vie et sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Les visiteurs pourront profiter des mises au point pour vélos offertes gratuitement par La Bikery, enrichir leurs connaissances sur les transports en commun dans l’autobus «portes ouvertes» de Codiac Transpo, réunir de l’information auprès d’Énergie NB à propos des programmes et des mesures d’incitation pour les économies d’énergie, et même faire l’essai de véhicules électriques et de vélos électriques.

Les gens auront la chance de déguster des boissons offertes par le commanditaire présentateur, Alive Kombucha, qui brasse ses produits dans un établissement carboneutre, en plus de savourer des tacos à faible teneur en carbone offerts par Guacamole, un restaurant mexicain de la région.

Les participants auront la chance de se rafraîchir dans un jardin de bière artisanale, offert par Think Brewing, une brasserie qui fait appel à une batterie de panneaux solaires pour brasser ses produits dans son établissement carboneutre.

La genèse de cet événement unique remonte à 2022, alors qu’une douzaine d’employés de la Ville de Moncton ont participé à une formation offerte par le Bloomberg Harvard City leadership initiative, un programme qui offre aux administrateurs une formation pour trouver des solutions innovatrices à des problèmes urbains ou environnementaux.

C’est à cette occasion que le projet pilote d’un festival à caractère environnemental a germé.

«Le niveau d’intérêt dans la communauté était tellement élevé qu’on s’est retrouvé avec quelque chose de beaucoup plus gros qu’on avait d’abord anticipé», raconte Chad Gautreau, gestionnaire aux événements et au marketing de la ville de Moncton.

Pour sa collègue Emily Phillips, ce projet allait de soi.

«Au cours de nos recherches, on s’est rendu compte qu’il y avait beaucoup d’inquiétudes au niveau environnemental et des changements climatiques dans la population», mentionne celle qui est coordinatrice en matières environnementales.

Le festival sert donc à connecter ces inquiétudes à des actions possibles pour contrer les changements climatiques. Les organisateurs voulaient un événement utile, mais également plaisant pour toute la famille.

«On veut que les gens retournent à la maison avec le sentiment de pouvoir agir et conscients que chaque décision qu’ils prennent dans leur quotidien peut avoir un impact sur la réduction du gaz à effets de serre», mentionne Emily Phillips.

«Nous comprenons très bien que tout le monde peut se payer un véhicule électrique, mais nous espérons qu’ils vont quitter le festival en réalisant qu’ils peuvent faire leur part.»

La mairesse Dawn Arnold se réjouit d’une telle initiative.

«Ce festival est, pour toutes et pour tous, une occasion fantastique d’apprendre les moyens de réduire leur empreinte carbone et d’apporter leur concours à un avenir plus durable», souligne la première magistrate de Moncton

«Nous espérons que les résidents en sortiront inspirés et adopteront les moyens de prendre des mesures significatives pour atteindre notre objectif collectif de carboneutralité d’ici 2050.»

Les organisateurs espèrent attirer plusieurs milliers de visiteurs au cours de cette journée spéciale.