Un périple éprouvant jusqu’au camp de base de l’Everest pour deux Acadiens

Gilles Lanteigne, de Caraquet, et Yves Goudreau, de Bois-Joli, ont relevé le défi d’effectuer l’ascension du camp de base du mont Everest. Un défi qui s’est avéré enrichissant, mais aussi plus corsé que prévu.

Yves Goudreau avait visiblement hâte de rentrer chez lui après et de relaxer.

«C’est un long parcours. Ce fut une aventure superbe, mais on est content d’être de retour.»

Partis le 27 avril, les deux hommes ont atterri à Moncton vendredi avant de retourner chacun dans leur coin de pays respectif pour un repos bien mérité. C’est qu’au cours des dernières semaines, ils ont volé jusqu’au Népal afin de grimper jusqu’au camp de base de l’Everest, l’étape qui précède l’ascension de la fameuse montagne.

L’ascension du camp de base n’est pas l’Everest. Cela dit, il ne s’agit pas non plus d’une simple balade de santé pour autant. Situé à 17 564 pieds (4743 mètres) d’altitude, le site est destiné aux randonneurs avertis seulement. À preuve, les deux Acadiens ont mis près de deux semaines à faire l’aller-retour, une distance en dent de scie d’environ 130 km.

Il s’agissait du troisième voyage au Népal pour le Restigouchois et sa seconde expédition au camp de base de l’Everest. La première fois, c’était il y a neuf ans, à l’automne 2014. Il s’était alors lancé le défi de fêter ses 50 ans aux pieds de la montagne. Il est retourné au pays l’année suivante, cette fois pour y effectuer de l’aide humanitaire, cette partie du Népal ayant été dévastée par un important tremblement de terre.

«Et même si j’avais déjà vécu l’expérience du camp de base, c’est tout aussi impressionnant la seconde fois que la première. Se retrouver au cœur de ces montagnes, c’est un sentiment tout simplement incroyable. Je suis content d’avoir pu revivre cela, d’avoir pu également côtoyer à nouveau la population de l’endroit qui est tout simplement extraordinaire et chaleureuse», raconte-t-il, soulignant d’ailleurs avoir revu deux des guides qui l’avaient accompagné lors de son séjour en 2014.

Pour ce qui est de l’ascension, celle-ci a donné du fil à retordre aux deux Acadiens.

«Je suis vraiment content de l’expérience, qu’on ait réussi à aller jusqu’au bout. Mais j’avoue que cette fois-ci, même si j’ai été moins malade que la première, ce fut plus difficile, tant mentalement que physiquement», ne s’en cache pas M. Goudreau.

Le constat est similaire pour son compère. S’il revient lui aussi avec une multitude de souvenirs – et comme il le dit à la blague, avec en bonus une quinzaine de livres en moins à traîner -, Gilles Lanteigne concède avoir sous-estimé la difficulté du parcours.

«Comme j’avais escaladé le Kilimandjaro par le passé, un sommet plus élevé (près de 20 000 pieds) que le camp de base, je croyais que ce serait une excursion plus facile. Je me suis vite rendu-compte que non. L’effort physique pour se rendre au camp de base est au moins trois fois plus grand, car on ne fait pas que monter. On monte et on descend continuellement. Et le fait qu’on soit longtemps en haute altitude, c’est épuisant, ça vient gruger toute notre énergie», relate-t-il.

Cela étant dit, M. Lanteigne affirme avoir adoré son expérience. Amateur de défi, l’homme de 61 entend maintenant se lancer dans une autre aventure pas piquée des vers, soit parcourir le chemin de Compostelle. Ce pèlerinage de 852 km, il prévoit l’effectuer en août 2024.

Pour sa part, à 59 ans, Yves Goudreau avoue que les excursions en haute altitude sont fort probablement terminées pour lui. Il compte toujours continuer la randonnée et l’escalade de montagne, mais sans voyager à l’autre bout du monde.

«On a de beaux sommets par chez nous, je crois que je vais m’en tenir à eux», a-t-il confié.