U de M: 70 diplômes et certificats remis à Edmundston

L’Université de Moncton a remis des diplômes et certificats à 70 étudiantes et étudiants du campus d’Edmundston lors de sa 71e collation des grades.

Un total de 63 parchemins ont été décernés à des finissantes et finissants du campus d’Edmundston et sept à des étudiantes et étudiants sortants qui ont terminé leurs études au campus de Moncton, mais qui ont choisi de les recevoir à Edmundston.

La plupart des dignitaires ayant pris la parole lors de la cérémonie ont souligné le caractère inhabituel du parcours de ces diplômés, principalement en raison de la pandémie.

Bob Billy Fanfan, finissant au diplôme en administration des affaires et porte-parole des diplômées et diplômés de 2023, a reconnu que les dernières années ont été tout sauf un long fleuve tranquille.

«Zone orange, zone rouge, zone rayée rouge. Isolement, cours à distance, port du masque et distanciation sociale. Une pandémie qui a bouleversé à la fois notre vie étudiante et personnelle.»

«Nous avons dû faire preuve d’adaptation constante et de sacrifices pour maintenir le cap durant ce parcours au rythme effréné.»

Lui-même étudiant international, le porte-parole des finissants de l’UMCE a aussi eu une pensée spéciale pour tous les étudiants qui, comme lui, ont laissé leurs familles, amis, cultures et modes de vie derrière pour s’adapter à une nouvelle réalité.

«Nous sommes la preuve que nous pouvons réaliser de grandes choses en travaillant fort, en croyant en nous, en donnant le meilleur de nous-même, en persévérant malgré les obstacles, en poursuivant nos rêves avec détermination, en nous fixant des objectifs ambitieux et en faisant preuve de résilience.»

L’étudiant a tout de même soutenu que les défis de la pandémie ont apporté à sa cohorte une nouvelle vision du monde, ainsi qu’une capacité d’adaptation aux changements et aux imprévus.

Les finissantes et finissants ont reçu leur diplôme ou certificat dans les programmes de maitrise en administration des affaires, maitrise en éducation (administration de l’éducation), maitrise en science infirmière, baccalauréat d’études individualisées, baccalauréat en administration des affaires (finance), baccalauréat en aménagement des forêts, baccalauréat en science infirmière, baccalauréat en travail social, baccalauréat ès sciences sociales (majeure en criminologie), diplôme des sciences de la santé, diplôme en administration des affaires, certificat en andragogie et certificat en gestion des ressources humaines.

Serge Patrice Thibodeau a reçu un doctorat honorifique lors de la dernière collation des grades de l'UMCE – Acadie Nouvelle : Bobby Therrien

L’Université a aussi conféré un doctorat honoris causa en littérature à l’écrivain Serge Patrice Thibodeau.

Celui qui s’est dit ému par cet honneur avoue avoir eu une pensée pour les étudiants de l’université qui ont dû composer avec un contexte très différent au cours des trois dernières années.

«Vous avez bien raison de célébrer, aujourd’hui, l’obtention de votre diplôme. Il m’est souvent arrivé de penser, avec empathie et compassion aux étudiantes et étudiants déterminés à accomplir un cycle d’études postsecondaires en temps de pandémie. Non seulement il vous a fallu être brillantes et brillants pour persévérer tout au long de ces années d’études, mais vous avez dû faire preuve d’un courage hors du commun pour atteindre vos buts.»

Pour M. Thibodeau, l’obtention de ce doctorat honorifique dans la salle Léo-Poulin de la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany représente un retour aux sources lui qui a raconté avoir découvert la poésie dans cette même salle alors qu’il était adolescent.

«C’est dans ce lieu même que j’ai découvert la littérature, dans des livres empruntés dans la bibliothèque de cette école-ci et que je lisais, en solitaire, au bord de la rivière Verte et du fleuve Saint-Jean.»

De plus, Jacques Paul Couturier a reçu le titre d’administrateur émérite, alors que Nicole Lang a obtenu celui de professeur émérite. Un prix d’excellence en enseignement a aussi été attribué à France Chassé, alors qu’un prix d’excellence en encadrement a été remis à Sylvain Fiset.

Cinq prix d’excellence ont également été décernés à des étudiantes et étudiants, soit à Zachary Pelletier, Sophie Vaillancourt, Samuel Leclerc, Aurélie Lacombe et Maxime Roy. Samuel Leclerc a également reçu la médaille d’or de l’Institut forestier du Canada.