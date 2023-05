Moncton: la princesse Anne célèbre l’anniversaire du plus vieux régiment canadien

La princesse Anne, fille d’Élisabeth II et soeur du roi Charles III, a louangé samedi le plus ancien régiment canadien, les 8th Canadian Hussars, lors d’une visite à Moncton.

Le groupe collectionne les accomplissements depuis 175 ans, soit avant la création du Canada, a-t-elle souligné lors de festivités d’anniversaire du régiment de cavalerie.

La princesse Anne porte depuis 1972 le titre honorifique de colonelle en cheffe des 8th Hussars, aussi connus sous le nom de régiment de la princesse Louise.

« Le régiment et ses soldats ont servi la province du Nouveau-Brunswick et le Canada pour les 175 dernières années, a-t-elle dit, ce n’est pas rien. »

Elle a rappelé que les origines du régiment datent de la Révolution américaine, durant laquelle des soldats ont gagné leur « réputation d’excellence militaire ». De nombreux soldats ont déménagé au Nouveau-Brunswick, et la formation du régiment, en 1848, a été en partie motivée par un désir de protéger la province contre son voisin du sud-ouest.

James Lockyer, le colonel honoraire du régiment, a affirmé en entrevue que « sa création en 1848, en réponse à l’idéologie expansionniste américaine découlant de la révolution, et puis alimentée par la Guerre de sécession, est remarquable ». Selon lui, « il s’agissait de villageois, d’artisans, de fermiers qui se sont regroupés pour défendre le Nouveau-Brunswick à ce moment-là, et donc incidemment le Canada ».

Les 8th Hussars d’aujourd’hui ont continué à bâtir leur réputation lors de missions majeures, notamment lors des deux guerres en Bosnie et en Afghanistan, a souligné la princesse Anne.

Elle prendra part à plusieurs événements de célébration cette fin de semaine à Moncton et près de Sussex, là où se situe le quartier général du régiment. Elle y rencontrera des membres passés et présents des 8th Hussars et assistera à un concert commémoratif, à une parade et à un dîner de gala.