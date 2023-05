Spectacle du 100e anniversaire du CHU Dumont: la cathédrale de Moncton brille de ses mille feux

Acclamé par la foule, le spectacle du 100e anniversaire du CHU Dumont a voyagé à travers une variété de prestations offertes par 75 artistes de divers horizons, dans la cathédrale qui a brillé de ses mille feux. «Une soirée grandiose pour vous dire mille fois merci!», a déclaré le coprésident des fêtes du centenaire, Gilles Beaulieu.

Environ 800 personnes ont assisté à ce spectacle, vendredi soir, à la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption pour célébrer les 100 ans des soins en santé en français à Moncton.

«Ce n’est pas un hasard que nous sommes ici dans ce lieu tellement majestueux. Notre hôpital est en quelque sorte notre cathédrale de la santé», a affirmé la coprésidente du comité des fêtes du 100e anniversaire Dre Chantal Arsenault qui a également composé la chanson thème de ces célébrations.

Les coprésidents qui ont fait un survol de l’histoire du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont depuis ses débuts modestes sur la rue Church, ont rendu hommage aux travailleurs de la santé mis à rude épreuve depuis la pandémie.

«Ça fait toujours du bien de se faire dire merci. C’est un beau cadeau de remerciement pour la communauté. J’ai trouvé qu’il y a eu beaucoup d’efforts pour monter un spectacle et que ça représentait la diversité de notre culture et le cheminement qu’on a fait depuis au moins 100 ans», a exprimé Denise Gaudet, infirmière.

Les prestations en chanson, musique, danse, poésie et art du cirque ont été entrecoupées de témoignages touchants de bénévoles oeuvrant dans différents secteurs de la santé. Sous la gouverne de la directrice artistique Mélanie LeBlanc, le spectacle s’est déployé dans plusieurs espaces de la cathédrale.

«C’était très varié, une belle programmation pour tous les goûts et ça démontre tous les talents dans la région de gens qui sont ici depuis longtemps et aussi des nouveaux arrivants. C’était magnifique. On ressort tout rempli. C’est très touchant et réconfortant», a exprimé une spectatrice, Isabelle Lavoie.

Celle-ci a apprécié le décor de la cathédrale, les beaux éclairages et le fait que ce soit un spectacle intergénérationnel. Mariem, une étudiante au programme d’infirmière auxiliaire au collège a été éblouie par le spectacle, spécialement par la prestation musicale de Moulay Ahmed et son groupe; un numéro très enlevant.

Des moments forts émouvants ont marqué cette soirée, en commençant par le texte lumineux lu par le jeune Mathias Goguen qui raconte le séjour d’un enfant à l’hôpital. Georgette LeBlanc, Jean-Philippe Raîche et Sonya Malaborza sont venus tour à tour livrer des textes poétiques depuis le jubé.

«La salle est pleine et ça ajoute beaucoup à l’ambiance et la fierté d’être là. J’ai trouvé tout magnifique, mais les poèmes m’ont beaucoup émue. Ils ont été lus avec beaucoup de conviction», a commenté une spectatrice, Hélène Rochon.

En chanson, Christian Kit Goguen a offert une solide interprétation du Temps des cathédrales. Le rideau s’est levé sur un chant d’honneur autochtone conjugué à l’Ave Marie Stella interprété par Les Jeunes chanteurs d’Acadie, suivi de l’échassier Yves Landry. Isabelle Bujold qui a vécu un deuil périnatal a interprété sa composition Déployer les ailes en mémoire de son fils.

Dre Chantal Arsenault interprète la chanson thème des fêtes du 100e anniversaire du CHU Dumont accompagnée des Jeunes chanteurs d’Acadie. Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Un chant d’honneur a donné le coup d’envoi au spectacle du 100e anniversaire du CHU Dumont. Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Le trio Écarlate au spectacle du 100e anniversaire du CHU Dumont. Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Sandra Le Couteur au spectacle du 100e anniversaire du CHU Dumont. Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Des moments inoubliables

Plusieurs spectateurs ont souligné la qualité des prestations, le professionnalisme et la grande variété de numéros.

«Ce que j’ai aimé le plus c’est la grande variété des arts de la scène […], c’est ce qui a été pour moi le point marquant du spectacle. C’est sûr aussi que d’entendre À Moncton par Marie-Jo Thério dans la cathédrale à Moncton c’était un moment assez spécial», a commenté Noémie Robichaud.

S’accompagnant au piano, Marie-Jo Thério a offert une prestation aérienne, en faisant un clin d’oeil à la poésie du regretté Guy Arsenault, pour ensuite entonner À Moncton. «Quelle soirée extraordinaire!», s’est exclamée l’auteure-compositrice, évoquant un certain parallèle entre les métiers de chanteur et de médecin.

Le numéro de tissu aérien d’Yves Landry sur la voix puissante de la soprano Monette Gould retentissant à travers la cathédrale restera certainement parmi les moments les plus inoubliables de cette soirée.

Jalianne Li a dansé avec émotion sur la musique des violons de Louise Vautour et Christine Melanson. La troupe DansEncorps a mis de l’entrain à la soirée en livrant une prestation haute en énergie. Sandra LeCouteur a offert une interprétation bien sentie de la pièce Je pars à l’autre bout du monde, de Paul Daraîche et Isabelle Fiset, accompagnée au violoncelle de Dre France Desrosiers, présidente-directrice générale du réseau Vitalité. Enfin, le trio Écarlate a interprété la chanson Y’a une étoile pour vous d’Angèle Arsenault juste après avoir présenté un joli poème sur la force de l’amour.

Si la plupart des spectateurs ont salué la beauté du spectacle, il reste que présenter un concert de cette envergure dans une cathédrale constitue un défi, surtout au niveau du son. Des spectateurs qui étaient assis un peu plus loin de la scène ont noté que pour certaines prestations le son était moins clair.

Le concert s’est conclu sur la chanson thème des fêtes du 100e anniversaire interprétée par Dre Chantal Arsenault et les Jeunes Chanteurs d’Acadie. Ils ont été rejoints par l’ensemble des artistes qui ont été salués par une vibrante ovation de la foule. Sébastien Michaud a assuré la direction musicale du spectacle. L’orchestre rassemblait aussi François Émond, Christine Melanson et Denis Surette. L’orgue Casavant a été mis en valeur à quelques reprises pendant la soirée.