Vallée-des-Rivières dévoile sa nouvelle image de marque

Le conseil municipal de Vallée-des-Rivières a profité de sa plus récente réunion mensuelle publique pour dévoiler son nouveau logo.

La conception de cette nouvelle image est le résultat de rencontres entre un comité formé de la conseillère Annick Bellefleur, du conseiller Jacques Girard, de la directrice des Travaux publics Nathalie Michaud et la conceptrice du logo, Janie Girouard, de FallODesign.

«On ne sait pas vraiment si les gens vont l’aimer, mais je sais qu’au conseil, on l’adore. Ç’a été fait avec beaucoup d’attention et je suis fière du résultat», a raconté la mairesse de Vallée-des-Rivières, Lise Roussel.

«Tant qu’à commencer à neuf, on est mieux de commencer avec un nouveau nom et une nouvelle image.»

Le logo en question représente des éléments comme des racines représentant les familles fondatrices; la forêt et les industries forestières; l’agriculture et les champs la vallée avec ses montagnes et vallons, les nouveaux horizons et ainsi que les quatre rivières qui traversent la nouvelle municipalité. Certaines racines forment aussi la lettre V pour Vallée-des-Rivières.

«Je crois qu’il représente très bien notre territoire. Un des conseillers a aussi remarqué par la suite que le logo ressemble à un capteur de rêve qui représente bien notre population autochtone. C’est un bel à côté que l’on n’avait pas prévu au départ», a mentionné Mme Roussel.

La nouvelle image sera évidemment présente sur les documents officiels de la municipalité, sur les véhicules municipaux et ainsi de suite. Des efforts de promotion de cette nouvelle identité visuelle seront aussi mis de l’avant.

«On veut que les gens le reconnaissent, car Vallée-des-Rivières, ce n’est pas connu partout. C’est un peu la même chose ailleurs. On a de nouvelles villes avec de nouveaux noms. C’est bien beau, mais il faut que l’on se fasse connaître maintenant», a reconnu Lise Roussel.

Le logo de Vallée-des-Rivières – Gracieuseté Le conseil municipal de Vallée-des-Rivières posant fièrement avec le nouvrau logo de la ville – Acadie Nouvelle: Bobby Therrien

Une municipalité en bonne santé financière

Les états financiers des deux anciennes municipalités formant maintenant Vallée-des-Rivières, soit Sainte-Anne-de-Madawaska et Saint-Léonard, ont également été présentés lors de la réunion ordinaire publique du conseil municipal.

Selon l’évaluation qu’a réalisée la firme comptable, la nouvelle entité est en bonne santé financière.

Dans le cas de Sainte-Anne, selon la méthode de comptabilité par fonds, la municipalité a réalisé, en 2022, un surplus de 9647$ au fonds de fonctionnement général et un déficit de 2625$ au fonds de fonctionnement d’eau et égouts.

La municipalité a réalisé un déficit consolidé de 112 223$ selon les normes comptables canadiennes du secteur public.

La situation financière de Sainte-Anne-de-Madawaska au 31 décembre 2022 démontre une augmentation de sa dette nette de 424 344$ pour se solder à 408 526$.

Néanmoins, le remboursement annuel de la dette de l’ancien village ne représente qu’environ 5% du budget de fonctionnement général, alors que la limite permise par la province est de 20%.

En ce qui concerne Saint-Léonard, la municipalité a réalisé un surplus de 4664$ au fonds de fonctionnement général et un surplus de 318$ au fonds de fonctionnement d’eau et égouts.

La municipalité a aussi réalisé un surplus consolidé de 81 893$ selon les normes canadiennes comptables pour le secteur public.

La situation financière de Saint-Léonard au 31 décembre 2022 démontre une diminution de sa dette nette de 180 805$ pour se solder à 3,7M$

Le remboursement annuel de la dette de l’ancienne ville représente environ 16% du budget de fonctionnement général.

«On part du bon pied. Il y avait eu beaucoup de communications avec l’ancienne mairesse (de Sainte-Anne) alors on savait que le Village avait bien géré ses finances. On ne s’attendait pas à de grandes surprises», a mentionné la mairesse de Vallée-des-Rivières.