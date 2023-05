Restigouche: le coup d’envoi de la saison touristique estivale est donné

À l’aube du début de la saison touristique estivale, le comité de travail sur le tourisme du Restigouche a présenté aux opérateurs et à la population générale les grandes de son plan de travail pour les prochains mois.

C’est la folie vendredi au Snack Bar Restigouche de Dalhousie. La propriétaire de l’endroit, Marie Gallant, s’affaire aux derniers préparatifs de sa grande réouverture à la suite d’une pause printanière, une période un peu moins achalandée. Pour la jeune femme d’affaires, comme pour bon nombre d’autres opérateurs touristiques du Restigouche – notamment certains campings et restaurants saisonniers – la haute est sur le point de commencer, si ce n’est déjà fait. Au Snack Bar Restigouche, la grande rentrée estivale, c’est maintenant.

«C’est mon troisième été et je dirais, la première fois qu’on entreprend la saison avec l’impression que le COVID est derrière nous une fois pour toutes. On a eu beaucoup de touristes de partout l’an dernier, mais je crois que cet été ce sera encore plus achalandé. C’est vrai pour moi, mais on se parle entre opérateurs et c’est un sentiment qui semble pas mal partagé par tout le monde», explique-t-elle.

Malgré son horaire chargé, la propriétaire est aussi membre du comité de travail sur le tourisme de la Commission de services régionaux du Restigouche. À ce titre, elle était présente, jeudi, au dévoilement du plan de travail de cette branche touristique. En tout, près d’une cinquantaine de personnes ont assisté à ce lancement qui donne, en quelque sorte, le coup d’envoi de la saison.

Depuis sa mise sur pied l’automne dernier, le comité touristique n’a pas chômé. Celui-ci a identifié 31 actions afin de jeter les bases de la nouvelle structure touristique (qui remplace en quelque sorte l’Association touristique du Restigouche) et de solidifier cette industrie dans la région. Déjà, plusieurs des éléments identifiés ont été complétés. D’autres sont en voie de le devenir et d’autres encore, font l’objet d’une évolution continue.

«On a fait beaucoup de travail. À titre d’exemple, on a distribué nos guides touristiques dans toute la région et à travers la province. Aussi, des panneaux d’accueil seront bientôt installés aux entrées du Restigouche et pour mieux rediriger les gens dans notre région. Ça bouge beaucoup depuis quelques mois, et ça ne ralentit pas. On est déjà en train de planifier nos stratégies pour les saisons d’automne et d’hiver», explique la coordonnatrice touristique, Marilyn Saucier.

Brian Landry, président du comité consultatif sur le tourisme du Restigouche. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

Après le dévoilement du plan, le public a été invité à une activité de réflexion destinée à identifier les principaux défis et besoins en matière touristique dans la région.

«La rétroaction des opérateurs est essentielle, car nous on a une idée de ce que les priorités devraient être, mais est-ce que ce sont vraiment celles des opérateurs? C’est important de le savoir, car notre objectif est vraiment d’être présents pour les aider. On souhaite aussi qu’ils se parlent entre eux, qu’il y ait une culture de collaboration, qu’ils se partagent leurs bonnes pratiques. Et c’est là que des événements de réseautage comme ici prennent tout leur sens », indique le président du comité, Brian Landry.

L’un des constats qui ont fait pratiquement l’unanimité, c’est la nécessité d’être plus visibles non seulement à l’extérieur de la région, mais également à l’intérieur même de celle-ci. En fait, les gens présents semblent convaincus que la population locale ne connaît pas suffisamment l’offre touristique de la région et, de ce fait, ne peut vendre adéquatement celle-ci aux touristes.

«C’est malheureusement une réalité et on doit corriger ça. La communauté se doit de réaliser tout ce qu’on a actuellement à offrir ainsi que toute la beauté et le potentiel de notre région. Ça prend d’abord ça pour réussir, cette reconnaissance locale», constate effectivement Marie Gallant.

La nécessité d’être plus présent sur le web, mais aussi les différentes plateformes électroniques (dont les médias sociaux) a également été soulevée par l’auditoire, de sorte à pouvoir rejoindre toutes les catégories d’âges.