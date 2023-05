Les 20 diplomés en science infirmière d’Edmundston ont déjà trouvé du travail

À l’avant, les finissantes et finissants Pierre Cyr, Lexie Levesque, Cathie Cyr, Roxane Jalbert, Joanie Francoeur et Maxime Roy. À l’arrière, Valérie Dufour, gestionnaire régionale en soins infirmiers à l’Hôpital d’Edmundston, Denise Leblanc Kwaw, chef de direction de l’AIINB, Isabelle Roussel Pitre, infirmière coordonnatrice de la Santé et sécurité aux Résidences Jodin, et Tina Emond, chef du Secteur science infirmière de l’UMCE. - Gracieusté