Un fugitif au physique imposant arrêté à Saint-Jean

Un fugitif à la carrure pour le moins imposante qui était recherché depuis une semaine à travers le pays a été arrêté dimanche par des policiers de la Force policière de Saint-Jean.

Ryan Bear faisait l’objet d’un mandat d’arrestation pancanadien émis le samedi 13 mai pour violation des conditions de la libération d’office.

L’individu mesurant 6 pi 4 po et pesant 350 lbs résidait au Centre correctionnel communautaire Parrtown, au centre-ville de Saint-Jean.

L’homme âgé de 37 ans purge une peine de 3 ans, 5 mois et 20 jours pour vol à main armée, introduction par effraction et vol de moins de 5000$, menace de mort ou de blessure, défaut de comparaître, défaut de se conformer à une ordonnance de probation et méfait à l’égard d’autres biens.

Devant la gravité des gestes commis et le physique du fugitif, la police avait recommandé au public de ne pas s’approcher du suspect.

La police n’a pas dévoilé les détails entourant la fuite de l’individu et sa capture par les policiers, outre le fait que la personne recherchée a été localisée et arrêtée à Saint-Jean dimanche après-midi, vers 15h.

Il est bon de préciser qu’à l’instar des pénitenciers fédéraux et provinciaux, les criminels qui séjournent en fin de peine dans les maisons dites « de transition » peuvent circuler librement durant la journée sous certaines conditions et ne sont pas confinés derrière les barreaux en tout temps.