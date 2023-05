Les acériculteurs espèrent un coup de pouce financier

L’Association acéricole du Nouveau-Brunswick souhaite que le gouvernement aide les producteurs aux prises avec des pertes financières à la suite d’une saison plus que médiocre.

«On a effectué un sondage auprès de nos membres, et désastreuse serait le terme approprié pour qualifier cette saison.»

La directrice de l’AANB, Louise Poitras, confirme la situation que plusieurs acériculteurs ont dépeinte jusqu’à présent, soit que la saison des sucres 2023 en est une à oublier. Sans avancer de chiffres concrets (les résultats finaux seront compilés plus tard cette année), elle laisse planer que la production pourrait être moitié moins que celle de l’an dernier. Cette situation crée, selon elle, un climat d’inquiétude chez les producteurs.

«Ils ont des prêts à rembourser, des employés à payer, de l’équipement à remplacer et une prochaine année à planifier. En fait, une mauvaise saison comme celle-ci, ça prend en moyenne deux ans à un producteur pour s’en remettre financièrement. Et ça, c’est sans compter les projets d’expansion ou de modernisation que certains se voient forcés de mettre sur la glace temporairement», indique-t-elle.

Selon Mme Poitras, plusieurs acériculteurs se sont tournés vers Agriculture Canada, l’APÉCA ainsi que leur institution financière afin d’obtenir un report de paiement d’une année, et idéalement un report sans intérêt. Ceux-ci ne savent toutefois pas si leur demande sera acceptée, en totalité comme en partie. La dernière fois qu’autant d’acériculteurs ont eu besoin d’effectuer un tel recours, c’était lors de la saison 2018, une saison passablement similaire à celle qui vient de se terminer.

Aux dires de Mme Poitras, il n’existe pas de système d’assurance agricole dans la province destiné aux producteurs acéricoles en cas de saison catastrophe comme c’est le cas cette année.

«Après la saison 2018, c’est devenu évident que ça devenait nécessaire, qu’on devait en regarder la faisabilité avec le gouvernement provincial. Au départ, les pourparlers n’ont pas été très fructueux, puis la COVID-19 est arrivée. Au cours de ces années de pandémie, nous n’avons pas connu de mauvaises saisons, donc ç’a bien adonné. Mais là, cinq ans plus tard, le besoin se fait sentir à nouveau, rien n’a été fait et on se retrouve dans une situation précaire», explique-t-elle, soulignant qu’il était prévisible qu’une mauvaise saison survienne tôt ou tard.

La directrice de l’AANB ira d’ailleurs cogner à la porte de Fredericton dès cette semaine. Celle-ci doit rencontrer la ministre provinciale de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des pêches, Margaret Johnson, ce vendredi afin d’obtenir une aide ponctuelle pour cette année, et relancer l’idée d’une assurance agricole pour le secteur acéricole.

«Le projet avance, mais on ne l’a pas encore et ça fait mal. On aimerait donc que la province nous dédommage d’une certaine façon. Après tout, la province profite des revenus de notre industrie. Elle a tout intérêt à avoir des producteurs en bonne santé», dit-elle.

Les producteurs acéricoles du Nouveau-Brunswick ne sont pas les seuls à composer avec une saison difficile. Celle-ci a été minime chez tous les grands producteurs voisins, autant au Québec, en Ontario, en Nouvelle-Écosse que dans les États de la Nouvelle-Angleterre.