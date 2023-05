Les jeunes francophones favorisent l’anglais dans leurs communications en ligne

L’anglais demeure la langue préférée des jeunes francophones en situation minoritaire dans leurs interactions en ligne, selon une récente étude publiée par l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML).

Dans le cadre de l’étude Littératie et citoyenneté numériques chez les jeunes d’expression française en milieu minoritaire au Canada, on a sondé 935 personnes âgées de 16 à 25 ans en situation minoritaire et qui ont fréquenté une institution d’éducation francophone entre novembre 2021 et février 2022. De ce nombre, 360 jeunes provenaient de l’Atlantique, principalement du Nouveau-Brunswick.

«On voulait mesurer l’usage qu’ils font d’internet. Comment ils s’informent en ligne? Est-ce qu’ils le font en français ou en anglais? On avait un petit doute que ce serait majoritairement en anglais et c’est ce qui est ressorti», a expliqué le chercheur Sylvain St-Onge.

Selon l’étude, seulement 18,3% des jeunes ayant le français comme langue maternelle sondés utilisent la langue de Molière le plus souvent dans leurs interactions en ligne. Une majorité d’entre eux (71%) se servent des deux langues.

L’influence de l’anglais se fait surtout sentir du côté du divertissement en ligne, que ce soit la consommation de musique, de films ou de jeux vidéo, ainsi que des réseaux sociaux. Entre 60 et 75% des jeunes utilisent davantage l’anglais que le français dans ces divers aspects.

L’anglais est aussi présent dans la recherche d’information pour notamment apprendre comment faire certaines choses (tutoriels). Plus de 66% des répondants ont même affirmé qu’il était plus facile de trouver des informations uniquement en anglais. Cette proportion chute à 6,8% lorsque l’on parle d’information seulement en français.

L’écart se rétrécit entre les deux langues lorsque les jeunes ont à effectuer des tâches pour un emploi, à lire des livres, à s’informer au sujet de l’actualité ou à interagir avec leurs proches. Le français est la langue la plus souvent utilisée dans la recherche d’information pour un devoir à l’école, pour la consultation de courriels, ou pour suivre une formation en ligne.

Sur ce dernier point, les chercheurs de l’étude reconnaissent que, comme elle a été réalisée en temps de pandémie, cette prévalence du français est peut-être moins importante qu’en temps normal.

Environ le tiers des personnes sondées ont aussi avoué qu’ils avaient une certaine insécurité à utiliser le français en ligne.

«On pensait peut-être que l’anglais serait moins dominant dans des régions francophones comme la Péninsule acadienne ou le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, mais il demeure assez dominant, et ce, dans la plupart des activités en ligne.»

Dans un contexte où l’étude a permis de constater que les jeunes peuvent passer plus de 40 heures par semaine en ligne, la prédominance de l’anglais au détriment du français peut susciter des inquiétudes selon Sylvain St-Onge. Il n’a toutefois pas été en mesure de dire si cette problématique s’est accrue au cours des dernières années.

«Ça peut être inquiétant, surtout que les jeunes passent, en moyenne, six heures par jour en ligne, dans un univers qu’ils vont vivre majoritairement en anglais. On voit l’importance de l’école francophone, mais comment faire pour conscientiser les jeunes à faire l’usage de leur langue en dehors des murs de l’école et en ligne? C’est un enjeu sur lequel il faudra se pencher.»

Les résultats d’un forum de discussions qui ont été menées avec des parents et des enseignants dans le cadre de cette étude ont aussi permis de comprendre, selon Sylvain St-Onge, que ceux-ci étaient souvent dépassés par la place importante que prend l’univers numérique dans la vie des jeunes.

«Chez les parents, on sent qu’il y a un manque de ressources. Les enseignants reconnaissent qu’il y a un besoin de formation et de directives claires pour l’usage des nouvelles technologies en classe.»

Le professeur en sciences de l’éducation à l’Université de Moncton, campus de Shippagan, Florent Michelot, estime que les enjeux liés à la littératie numérique sont devenus de plus en plus complexes.

«Ça ne va pas si mal que ça, mais il y a plusieurs enjeux contemporains, comme le cyberharcèlement, tout le rapport à l’intelligence artificielle, etc. qui font en sorte qu’il y a une espèce de montée en niveau vis-à-vis le numérique et que l’on ne prend pas encore vraiment en compte dans la communauté éducative.»

Même si l’anglais a une grande influence en ligne, une forte proportion de jeunes – particulièrement en Atlantique alors que 66% des gens parlent plus souvent en français dans leur communauté – conservent tout de même un certain sentiment d’appartenance à leurs communautés francophones.

«Ça demeure assez fort au Nouveau-Brunswick et ça diminue lorsque l’on va vers l’Ontario et l’Ouest canadien. Il reste que le sentiment d’appartenance est assez modéré d’une région à l’autre», a ajouté Sylvain St-Onge.

De son côté, Anne Robineau, directrice adjointe de l’ICRML, estime que certaines tendances, comme l’écoute de la musique en anglais, sont présentes un peu partout sur la planète. Elle croit toutefois que l’offre francophone pourrait être plus étoffée.

«Il ne faut pas paniquer. C’est difficile d’avoir une offre culturelle concurrentielle à ce qui se fait en anglais, mais il y a néanmoins des questions qui se posent pour avoir du contenu (en français) qui rejoint les jeunes.»

Des jeunes sensibilisés à la désinformation?

Un autre aspect qui a été abordé dans l’étude de ICRML est celui de la désinformation en ligne.

Selon le sondage auprès des jeunes en milieu minoritaire, 91% d’entre eux ont déterminé que le bilinguisme est un critère important d’accessibilité à l’information.

Les résultats obtenus lors de cette étude laissent sous-entendre que les jeunes, dans la plupart des cas, sont conscients de la pertinence de l’information qu’ils consomment en ligne.

Selon Sylvain St-Onge, il reste toutefois à déterminer s’ils sont véritablement capables de bien vérifier leurs sources ou de trouver la bonne information.

La majorité des répondants ont dit se préoccuper, la plupart du temps, de la véracité des informations trouvées en ligne. Plus de 55% des répondants ont aussi mentionné qu’ils remettent souvent en question les sources d’informations consultées sur les médias sociaux. Un autre 33% ont admis le faire parfois.

«Évidemment, on sait qu’il y a toujours le désir de vouloir bien paraître quand on leur demande ce genre de choses», a laissé entendre M. St-Onge.

Par conséquent, le chercheur a noté certains éléments contradictoires dans les réponses obtenues lors de son sondage.

La majorité des répondants ont notamment indiqué que les sources d’information gouvernementales étaient les plus fiables, tout de même assez loin devant les informations véhiculées par les journalistes et les membres de leurs familles, par exemple.

«C’est possible que certaines informations aient été influencées par les effets de la pandémie. La collecte des données a été effectuée en même temps que la vague d’Omicron. Une certaine crédibilité gouvernementale était possiblement perçue par les élèves et les étudiants du postsecondaire.»

«On soupçonne que si on faisait de nouveau l’étude aujourd’hui, on n’aurait peut-être pas les mêmes chiffres.»

En contrepartie, un nombre passablement important de jeunes ont laissé transparaître certaines pensées complotistes.

Beaucoup croient donc que plusieurs choses importantes se produisant dans le monde sont inconnues du public (84%); que les politiciens ne disent généralement pas les vrais motifs de leurs décisions (74%); que les agences gouvernementales surveillent de près les citoyens (50%); et qu’il existe des organisations secrètes qui influencent les décisions politiques (45%).

Robert Levesque, chef du secteur Éducation, kinésiologie et récréologie à l’Université de Moncton, campus d’Edmundston, croit que le développement d’une pensée critique, pouvant atténuer les effets de la désinformation, n’est pas quelque chose d’acquis chez une grande partie des jeunes qui entreprennent leurs études postsecondaires.

«Les jeunes ont plus de responsabilités en ce sens, car ils ont accès à des ressources qui n’existaient pas il y a 20 ou 30 ans. On a beaucoup d’information au bout des doigts, mais il y a un prix à payer et c’est le développement de l’esprit critique pour évaluer tout ça (…) Il y a encore une certaine difficulté à évaluer la crédibilité des sources.»

Même s’il est d’avis qu’il existe encore certains défis chez les jeunes en ce qui a trait au développement de l’esprit critique en ligne, Florent Michelot tend à croire que la situation n’est pas si dramatique.

«Ils s’en sortent bien sur Internet et ils s’en sortent bien avec l’information en très grande majorité. Par contre, sans généraliser, il y a une portion avec qui ça marche beaucoup moins bien.»

Selon M. Michelot, les jeunes qui consomment moins d’information traditionnelle, soit en provenance des journaux, à la radio ou lors des bulletins de nouvelles télévisés, sont plus susceptibles d’être influencés par de fausses nouvelles.

À savoir si les jeunes issus francophones issus de milieux minoritaires sont mieux outillés pour s’informer en ligne, il est difficile, selon le professeur en éducation, de dresser un portrait clair pour le moment.

«La question du bilinguisme est un angle très intéressant. Ça donne accès à plus d’information et, en même temps, ça peut avoir des effets pervers, dans le sens où la désinformation est davantage produite en anglais qu’en français.»

«Je travaille particulièrement sur des informations liées aux changements climatiques et la désinformation sur les changements climatiques sur les réseaux sociaux, il n’y en a pas tant que ça. Tu vas en trouver davantage sur des sites américains.»