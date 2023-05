Un couple de Dieppe remporte 2 M$ à Gagnez à la Grattouille

La retraite de Marlena et Ernest Williams de Dieppe (N.-B.) s’annonce encore plus douillette depuis qu’ils ont remporté le gros lot du jeu Gagnez à la Grattouille $2 Million Extreme.

Originaire de la Jamaïque, le couple s’est installé au Nouveau-Brunswick il y a quatre ans, après avoir passé quelque temps en Ontario. Marlena et Ernest voulaient profiter de tous les attraits de la côte Est, mais ils ne savaient pas trop à quoi s’en tenir pour la retraite… jusqu’à ce qu’ils grattent leur billet.

«J’ai gratté, j’ai regardé puis j’ai vu le chiffre deux, j’ai gratté encore et je voyais toujours un deux, et j’ai pensé que j’avais gagné 2000$, a déclaré Marlena. Ensuite, j’ai continué à gratter et j’ai demandé à Ernest trois ou quatre fois si c’était bien vrai, et il a répondu “Bon sang!”»

Ernest a immédiatement pris son téléphone pour balayer le billet avec l’application mobile de Loto Atlantique. Lui et son épouse ont eu la confirmation: ils venaient bel et bien de remporter le lot de 2 millions $.

Le jeu $2 Million Extreme de Loto Atlantique est un billet Gagnez à la Grattouille de 20$ dont le gros lot s’élève à 2 millions $. Le jeu a été lancé en octobre 2021 et un gros lot est encore disponible.

Avec l’argent, le couple Williams envisage d’aider des membres de leur famille et de vivre une belle retraite confortable.

Les Williams aiment aussi voyager, ils vont donc en profiter pour rayer de leur liste des destinations qu’ils rêvaient de visiter, comme le Vietnam, la Colombie-Britannique et le Panama.

Ils comptent également se rendre plus souvent dans leur pays natal, la Jamaïque, pour passer du temps avec la famille qu’ils n’ont pas vue depuis le début de la pandémie de COVID-19.

«Nous devons d’abord nous faire à l’idée que c’est bien vrai, a ajouté Marlena. Ensuite, quand l’argent sera dans notre compte, peut-être que nous serons convaincus que c’est bien réel.»

Ernest a acheté le billet $2 Million Extreme gagnant au Trinity Superstore à Moncton. Le détaillant recevra un montant équivalant à 1% du gain.