UNI garde le flou sur l’avenir du guichet automatique de l’ancienne caisse de Bas-Caraquet

UNI Coopération a récemment vendu l’ancienne Caisse populaire de Bas-Caraquet à des intérêts privés et la population ne sait trop ce qui adviendra du guichet automatique qui s’y trouve.

La question en préoccupe plusieurs, a expliqué la conseillère du quartier 5, Nicole Hébert, lors d’une réunion ordinaire du conseil municipal de Caraquet qui s’est tenue plus tôt, ce mois-ci.

«On a des échos que le guichet de Bas-Caraquet pourrait disparaître. Je ne sais si, à un moment donné, on pourrait faire des pressions pour que ça reste là, parce qu’il y a quand même des commerces aux alentours.»

En mars, UNI Coopération signait l’ancienne Caisse populaire à Dr Gilbert Blanchard corporation professionnelle Inc. La propriété vendue avoisine la Polyclinique Isabelle-sur-Mer et le foyer de soins Résidences Aux Douces Marées.

Le directeur général de la ville de Caraquet, Marc Duguay, a demandé à Mme Hébert si UNI Coopération, à l’époque où elle fermait sa succursale de Bas-Caraquet (en 2020), s’est prononcée sur la durée de vie du guichet. Mme Hébert n’a pu fournir une réponse catégorique, mais elle a reconnu que l’appareil sera un jour retiré.

«Ils ont été vagues. Ils nous ont dit qu’à un moment donné ça disparaîtrait complètement, mais on n’est pas encore rendu au point où tous les gens se servent des téléphones (cellulaires).»

À Bas-Caraquet, les seules transactions possibles sont les sorties de fonds. Malgré tout, la conseillère a constaté que le guichet d’UNI est resté populaire.

«Il y a toujours du monde… Pour l’avoir vu moi-même, ça n’arrête pas.»

Répercussions négatives?

Pendant la discussion, le maire de Caraquet, Bernard Thériault, a annoncé qu’il rencontrera le PDG d’UNI Coopération, Robert Moreau, et à cette occasion, il touchera un mot du guichet de Bas-Caraquet. Pokemouche, maintenant dans la nouvelle municipalité, sera aussi à l’ordre du jour.

«Deux points qui pourraient vous aider, a ajouté le maire. On en a un (guichet) aussi à Pokemouche, dans l’ancienne Caisse populaire. C’est la même préoccupation chez les gens, là.»

Louise Blanchard, conseillère du quartier 1, a expliqué que les fermetures de guichets dans les petites localités ont eu pour effet de congestionner la succursale du centre-ville de Caraquet.

«Un point à retenir chez UNI: ils ont fermé une grande partie des petites caisses, pis on se retrouve à Caraquet à avoir un achalandage. Des fois, il y a des lignées; on attend, on attend… C’est bien beau de fermer des petites caisses, mais il faut donner un minimum de service.»

Le maire Thériault a reconnu, au cours d’une entrevue accordée à l’Acadie Nouvelle, que l’ancienne Caisse populaire de Bas-Caraquet allait changer de rôle.

«L’édifice a été vendu au Dr Gilbert Blanchard dans le dessin de l’utiliser, selon nos informations, à des fins médicales et de foyer de soins.»

Pour ce qui est de la continuité du système automatisé, le maire de Caraquet s’est dit sceptique. Sur les réseaux sociaux, UNI se serait borné à indiquer que le guichet était actuellement ouvert.

«UNI a donné une bonne réponse, assez laconique, a ajouté M. Thériault. On a lieu de s’interroger parce que la réponse d’UNI n’est pas claire. Est-ce qu’elle veut garder ces machines-là en région?»

«J’ai fait assez de politique pour te dire que la réponse qu’ils (UNI) ont donnée, ça m’inquiète.»

Quelques jours passés, une porte-parole d’UNI Coopération n’a pas apporté davantage d’éclairage dans un courriel à l’Acadie Nouvelle.

«Je vous informe que le guichet automatique de Bas-Caraquet est actif, je n’ai donc pas d’information qui m’avise du contraire pour diffuser une nouvelle sur la fermeture de ce guichet.»

La même source a d’autre part indiqué qu’«il n’y a aucun édifice (anciennes caisses) actuellement à vendre dans la province».

L’Acadie Nouvelle n’a pu rejoindre le Dr Blanchard pour connaître sa position.