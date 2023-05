La construction du pont d’Inkerman encore bien loin de débuter

Les cyclistes qui voudront emprunter le pont d’Inkerman ne sont pas encore au bout de leurs peines. Même si plusieurs parlent d’une entente imminente au niveau du financement entre Ottawa et Fredericton, le gouvernement provincial se contente de dire que le processus suit son cours.

«Une étude d’impact sur l’environnement est en cours», explique le responsable des communications du ministère des Transports, Tyler McLean.

«Une fois l’évaluation terminée, le ministère des Transports et de l’Infrastructure aura une meilleure compréhension des exigences du projet afin de finaliser les coûts totaux estimés de l’ensemble du projet», ajoute-t-il.

Le porte-parole du comité de citoyens, Maxime Caron, s’abstient de commenter avant une importante réunion qui doit avoir lieu le 8 juin entre les différents intervenants dans le dossier.

Même chose pour le maire de Shippagan, Kassim Doubia, qui a quand même dit «pour la municipalité, c’est certain que c’est une priorité et c’est une infrastructure qui va permettre et offrir une voie sécuritaire aux utilisateurs.»

Le pont de la Véloroute a été détruit par un incendie criminel en 2017. Selon les photos de la maquette qui ont circulé depuis, la nouvelle structure longue d’un kilomètre sera plus large et plus haute que l’ancienne.

Le comité du pont d’Inkerman a amassé 2 millions$ pour aider à financer le projet qui devrait se chiffrer autour de 11 millions $.