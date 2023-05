La construction ralentit à Moncton

Après trois années record, la construction a pris une petite pause bien mérité à Moncton.

Des chiffres dévoilés par Statistique Canada révèlent que la valeur des permis de nouvelles constructions a chuté de 33,6% entre mars 2022 et mars 2023.

En avril 2022, 334 permis de construction ont été émis, pour une valeur de 77,2 million $

En avril 2023, ce chiffre avait chuté à 113 permis, pour une valeur de 42,9 millions $.

Ces chiffres détonnent avec les résultats spectaculaires des trois années précédentes, soit 366,2 millions $ en 2022, 296,5 millions $ en 2021 et 267,2 millions $ en 2020.

Mais les taux d’intérêts élevés et la pression exercée par l’inflation, notamment dans le coût des matériaux, ont contribué à ralentir considérablement ce rythme effréné de construction.

Le directeur de la planification et du développement de la ville de Moncton, Bill Budd, pointe aussi la pénurie de travailleurs dans le domaine de la construction pour expliquer ce ralentissement.

«Je dirais que les différents contracteurs produisent au maximum de leurs capacités. On voit plusieurs grues un peu partout à travers la ville. La construction se poursuit malgré tout», précise-t-il.

«Je peux aussi vous dire qu’il y a plusieurs projets majeurs qui sont actuellement dans les derniers stages de planification pour lesquels on s’attend de voir des permis émis d’ici la fin de l’année.»

Il se dit très optimiste pour la suite des choses.

«Malgré la baisse de régime, on voit quand même beaucoup d’activités dans le marché de la construction. Il faut comprendre que nous venons de vivre trois années record consécutives. Ça ne pouvait pas continuer indéfiniment.»

Plusieurs autres projets sont en développement et des promoteurs ont exprimé de l’intérêt pour financer de nouveaux chantiers.

«Ce sera très important pour la province et la ville de trouver des solutions à la pénurie de travailleurs en attirant des immigrants pour soutenir cette croissance», mentionne Bill Budd.

À son avis, le ralentissement des mises en chantier n’est que temporaire et ne l’inquiète pas du tout.

«Je pense que si vous suivez l’évolution de la situation au cours des prochains mois, vous constaterez que le nombre d’applications pour des permis va augmenter de façon significative, tout comme les nouvelles mises en chantier.»

Le directeur de la planification et du développement affiche un grand sourire quand il jette un œil dans sa boule de cristal.

«On observe une croissance à plusieurs niveaux, dont le marché de l’emploi et l’activité dans les parcs industriels Nous étions la ville avec la plus forte croissance à travers le Canada l’an dernier et tous les indicateurs sont positifs pour 2024.»