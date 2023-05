Les changements en santé critiqués

Des associations, des groupes d’intérêt et des syndicats dénoncent des projets de loi du gouvernement Higgs qui font une plus grande place au privé en santé et qui éliminent la représentation élue dans la gouvernance du système de santé.

La Coalition du N.-B. en santé et 19 autres organismes et syndicats font front commun pour s’opposer à deux projets de loi du gouvernement provincial de Blaine Higgs.

L’un élimine les postes élus des conseils d’administration des réseaux de santé, ne laissant que des postes nommés par le gouvernement.

L’autre vise à élargir l’offre de soins de santé en clinique privée, ce que ses opposants qualifient de privatisation en santé.

Bernadette Landry, coprésidente de la Coalition du NB en santé, croit que le gouvernement laisse ainsi la place à de grandes entreprises qui voudraient venir s’installer dans la province pour offrir des soins de santé et faire compétition au système public.

«La main-d’oeuvre est tellement rare dans le système de santé, on trouve que l’argent devrait être investi dans notre système public là où il y a vraiment une crise.»

Elle estime aussi que les citoyens doivent avoir une représentation aux CA des réseaux. L’élimination des postes élus est une «attaque contre la démocratie», selon elle.

«On veut avoir notre mot à dire. On pense que les gens qui consomment les soins et les travailleurs de la santé sont les mieux placés pour savoir de quoi notre système de santé a besoin, et non le gouvernement.»

Le ministre de la Santé, Bruce Fitch, a déjà rejeté les critiques à ce sujet au cours des dernières semaines en affirmant que les soins offerts dans ces cliniques continuent d’être couverts par l’assurance-maladie.

Il estime aussi que l’abolition des postes élus rendra les conseils d’administration plus efficaces.

Bernadette Landry admet qu’il y a peu de chance que le gouvernement rebrousse chemin.

«Ne rien dire, c’est accepter ce qui se passe», dit-elle toutefois.

Jacques Verge, représentant du groupe Égalité santé en français, se dit préoccupé par la «superstructure» créée par le gouvernement, soit le Conseil de collaboration du système de santé, dont le ministre de la Santé fera partie.

M. Verge est d’avis que le ministre cherche à «mener les deux régies» à l’aide de ce conseil.

«Il n’y aura plus de décisions qui seront prises par la communauté, et personne ne nous représente.»

Égalité santé en français a entamé deux poursuites contre le gouvernement provincial au fil des années. L’une de ces poursuites est au sujet de la suspension des conseils d’administration des réseaux de santé. Il croit que l’élimination des postes élus est aussi inconstitutionnelle.

Le gouvernement favorise certaines chirurgies en clinique privée en partie pour désengorger les hôpitaux.

Paula Doucet, présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers du N.-B., affirme toutefois que cette tendance a l’effet contraire puisque cela revient à retirer de la main-d’oeuvre aux hôpitaux.

«La capacité des hôpitaux n’est toujours pas à 100%, et une partie de la raison, c’est parce que ça prend des gens qui sont formés dans le secteur hospitalier et ça les amène dans ces cliniques privées pour faire des chirurgies de la cataracte.»

Elle affirme que des infirmières à la retraite ont été embauchées dans ce domaine dans la région de Bathurst, alors qu’elles auraient «potentiellement» pu retourner travailler dans le système de santé public à temps partiel.

«Parce qu’on leur offre ces postes privés dans les cliniques, elles ne retournent pas à l’hôpital pour appuyer les travailleuses […], et ces infirmières ne peuvent plus prendre de congés l’été», déplore-t-elle.

«Le ministère de la Santé apprécie les commentaires qu’il reçoit sur les projets de loi», a écrit le porte-parole du ministère de la Santé, Sean Hatchard, par courriel.