L’insatisfaction envers le gouvernement Higgs atteint un niveau record

Le taux d’insatisfaction envers le gouvernement de Blaine Higgs atteint un niveau record: il se chiffre à 65%, une hausse de 9 points de pourcentage par rapport à février, selon un sondage mené par Narrative Research dont les résultats ont été dévoilés mercredi matin.

Il y a trois ans, le taux de satisfaction envers le gouvernement Higgs s’élevait pourtant à 81%. Dans le plus récent sondage, il a chuté à 31%. Il s’agit du plus faible score affiché par un gouvernement néo-brunswickois depuis au moins 1999. Il était de 37% en février.

Seulement 4% des Néo-Brunswickois se disent totalement satisfaits envers le gouvernement. À l’inverse, 27% se disent totalement insatisfaits.

Selon Narrative Research, l’insatisfaction envers les décisions de Blaine Higgs est plus grande dans le Nord (72%) que dans le Sud (59%). Elle est de 64% dans la région de Moncton, où 30% se disent totalement insatisfaits.

La firme de sondage précise que la majorité des répondants de toutes les régions de la province sont insatisfaits du gouvernement.

Cela ne se traduit toutefois pas dans les intentions de vote. Les sondés qui offriraient leur voix au Parti progressiste-conservateur comptent pour 34%, en baisse de trois points de pourcentage par rapport à février.

Les libéraux obtiendraient eux aussi le vote de 34% des sondés décidés, en baisse d’un point par rapport à il y a quatre mois.

Les intentions de vote envers le Parti vert sont passées de 17 à 19% de février à mai. Le NPD, lui, obtiendrait 10% des voix – contre 9% il y a quatre mois. L’Alliance des gens demeure à 2%.

Si, sans surprise, l’appui envers les libéraux est plus grand dans le Nord (51%) et que celui envers les progressistes-conservateurs est plus grand dans le Sud (43%), les citoyens de Moncton appuient de façon presque égale les trois principaux partis (29% pour le PPC, 31% pour les libéraux et 29% pour les verts).

Pas moins de 37% des sondés se sont dits indécis, une hausse de 6 points par rapport à février.

Enfin, la chef du Parti libéral, Susan Holt, est perçue comme la meilleure première ministre potentielle. Elle reçoit un appui de 25% des participants au sondage, un gain de deux points par rapport à février. Elle serait le choix de 31% des électeurs du Nord, 19% de ceux du Sud et 26% de ceux de Moncton.

Le progressiste-conservateur Blaine Higgs, lui, voit son soutien passer de 22% à 18%, dont seulement 7% dans le Nord.

Le chef des verts, David Coon, arrive en troisième place, à un point de pourcentage (17%) du premier ministre Higgs.

Le sondage a été mené au téléphone auprès de 400 adultes néo-brunswickois, du 3 au 17 mai. La marge d’erreur est de 4,9%, 95 fois sur 100. Narrative Research précise que l’échantillonnage de 400 personnes reflète l’âge, le sexe et la région de la population de la province.