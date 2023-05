Un citoyen souhaite que les automobilistes qui utilisent illégalement des places pour personnes handicapées soient «domptés»

Un citoyen de la Communauté régionale de Campbellton demande à la Ville, aux forces policières ainsi qu’aux propriétaires de commerce d’être plus vigilant sur la question du respect des places de stationnement réservées aux personnes handicapées.

«Il ne se passe pas une journée sans que je tombe sur un véhicule qui est stationné dans une place réservée aux handicapés. C’est très frustrant.»

À 74 ans, Claude Leblanc, d’Atholville, doit se déplacer avec une canne en raison d’un problème chronique au dos. Cela dure depuis maintenant sept ans et rien n’indique que sa condition ira en s’améliorant.

Comme plusieurs personnes dans sa situation, il est détenteur d’une vignette pour personne handicapée, un petit bout de plastique qu’il attache à son rétroviseur et qui lui donne accès aux emplacements réservés à cette clientèle. Chaque jour, il va faire son tour en ville, et le constat est pratiquement toujours le même, soit que ces stationnements sont souvent utilisés par les mauvaises personnes.

M. Leblanc affirme en avoir vu de toutes les couleurs au fil des ans. Des automobilistes sans vignette, d’autres qui conduisent avec la vignette de leur conjoint/e, des vignettes expirées ou même falsifiées.

«Il y a beaucoup d’abus et beaucoup de récidivistes. Il faut comprendre que pour une personne qui n’a pas de problème, effectuer quelques pas de plus ce n’est rien. Mais pour nous, la différence est énorme. Les gens doivent être sensibles au fait que ces emplacements sont là pour une raison et, qu’à moins d’avoir une vignette, ils n’ont tout simplement pas d’affaires là, même si c’est plus près et même si le stationnement est vide», s’exclame-t-il.

Sa frustration face à cette situation l’a d’ailleurs amené à effectuer des plaintes aux forces policières et aux propriétaires privés où se trouvent certains de ces stationnements (centres commerciaux, restaurants, etc.). Il a même distribué quelques cartes de son cru aux automobilistes pris en défaut, un geste qui selon M. Leblanc n’a pas plu aux personnes concernées.

Plus récemment, il a lancé une pétition invitant les différentes autorités responsables – notamment la ville, la GRC et les commerçants – à agir. Au-delà de 700 personnes ont signé sa pétition depuis son lancement en novembre dernier.

Selon lui, il faudrait donner des contraventions et non des avertissements, le portefeuille étant le meilleur moyen de convaincre les gens de changer leurs mauvaises habitudes.

«Il faudrait en prendre quelques-uns sur le fait afin de les dompter et pour donner l’exemple, car c’est quand même une contravention de 172$. Ça décourage de recommencer. Mais idéalement, ce que l’on demande aux gens, c’est de faire preuve de respect. C’est déjà assez dur de composer avec un handicap, on ne devrait pas avoir à se chamailler avec les autres en plus», indique-t-il.

À l’écoute

M. Leblanc a présenté sa pétition au conseil municipal de Campbellton lors d’une récente réunion publique. Le maire Jean-Guy Levesque a salué la ténacité de son auteur qui a récolté lui-même les signatures.

«On applaudit sa démarche. Il a su démontrer qu’effectivement, c’est un problème à l’intérieur de nos limites, quoique je soupçonne que ce soit aussi un fléau de façon générale un peu partout», indique le maire.

Depuis le dépôt de la pétition, le conseil s’est lancé dans une campagne de sensibilisation. Il s’est aussi entretenu avec la GRC afin de voir s’ils ne pourraient pas être plus attentifs à ce type d’infractions.

«Il y a des endroits où ils n’ont pas l’autorité de donner des contraventions, mais ils peuvent néanmoins passer la remarque aux gens pris en flagrant délit. C’est important que la population comprenne l’importance de respecter ces emplacements qui visent une clientèle très spécifique qui en a besoin», explique le maire.

S’il invite la population à prendre conscience du problème, il invite également les commerces ayant de tels emplacements sur leur terrain à être plus vigilant.

«On ne leur demande pas de jouer à la police et d’être constamment collé à la fenêtre afin de voir si le stationnement est occupé par la bonne personne, mais plutôt de jeter un coup d’œil de temps en temps. Je me dis qu’après tout, s’ils ont décidé d’avoir un tel stationnement sur leur terrain, c’est qu’ils croient en leur nécessité. C’est une question de cohérence», dit-il.

Celui-ci concède par ailleurs qu’à la Ville, cette cohérence fait défaut. En raison de la situation financière actuelle, on ne retrouve plus de poste d’agent municipal destiné à faire respecter les arrêtés, dont celui sur les stationnements.

«C’est un poste important – et pas seulement pour la question des stationnements – qu’on souhaite ramener. On discute de cette possibilité et dès que nos finances le permettront, c’est certainement un des endroits que l’on pourrait investir», mentionne le maire.