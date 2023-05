Un nouvel immeuble à logements sera construit à Edmundston

Un immeuble de 18 à 24 logements, dont plus de la moitié seront abordables, apparaîtra dans le paysage de la ville d’Edmundston d’ici 2025.

Le projet proposé a été retenu à la suite d’un appel de propositions de la Ville d’Edmundston qui a été enclenché il y a quelques semaines.

La Municipalité a donc cédé son terrain situé au 392, rue Victoria, à l’entreprise Beyond Sustainable Corporation pour la somme de 21 500$.

Le terrain sur lequel le nouvel immeuble à logements sera construit à Edmundston. – Acadie Nouvelle: Bobby Therrien

La compagnie, composée de Alain Bélanger, Scott Philippe et Jeff Raymond, a proposé un projet d’immeuble à logements qui répond, selon la Ville, à des besoins identifiés dans la récente étude municipale sur le logement, notamment un manque criant de logements à prix abordable.

«Notre compagnie veut toujours aller au-delà de ce qui se fait présentement et on voulait trouver des solutions pour régler ce problème-là. On a décidé de s’attaquer au problème en développant de beaux blocs-appartements faciles à construire, pour des personnes à faible revenu et d’autres locataires»

On retrouvera donc, pour l’instant, un édifice à logements de trois étages comprenant 18 unités, dont 12 d’une chambre à coucher et six de trois chambres. Selon M. Philippe, l’équipe de Beyond Sustainable est encore en train d’évaluer le bon ratio entre les logements à une chambre et ceux à trois chambres.

Cela fait en sorte qu’il pourrait y avoir plus que 18 logements.

«Il faut que le bloc-appartements soit rentable et qu’il apporte une solution à la population.»

Pour l’instant, 14 de ces unités seront des logements à prix abordable selon les normes du ministère du Développement social.

«Ça faisait partie de l’appel de proposition du conseil municipal, soit qu’il y ait au moins la moitié des logements qui soient abordables. De voir que l’on a un projet intéressant, d’une entreprise de la région, c’est déjà un très bon départ pour la question du logement à Edmundston (…) On a déjà hâte de voir la pelle dans la terre pour pouvoir commencer à monter ce projet-là», a déclaré le maire d’Edmundston, Eric Marquis.

Selon Scott Philippe, le nouveau projet sera conçu dans une philosophie de durabilité, en combinant des techniques de construction écologiques de pointe avec un design attrayant et fonctionnel pour créer un espace de vie qui sera non seulement confortable et abordable, mais aussi en harmonie avec l’environnement.

«On a deux volets principaux, soit le côté écologique, donc, bâtir avec une technologie qui permet d’économiser les coûts d’électricité, par exemple, et le côté social. On mise aussi sur le côté technologique.»

Selon M. Philippe, ce projet de logement pourrait servir de modèle à d’autres initiatives de la même nature.

«Ce sera le bloc-appartements qui sera un peu notre laboratoire. On a des gens d’un peu partout au Canada et aux États-Unis qui veulent utiliser notre technologie, mais, comme on vient d’Edmundston, on voulait commencer à Edmundston. Après, on peut faire du copier-coller un peu partout.»

Si tout va comme prévu, la première pelletée de terre pourrait avoir lieu cet automne. Le début des travaux de construction devrait avoir lieu au printemps 2024. Le projet devrait être terminé d’ici l’hiver 2024-2025.

«On a terminé la phase de “design”. Là on est dans la structure avec les planchers de béton, la manière que l’on va faire le toit, etc. Ce sont tous des éléments que l’on va décortiquer», a expliqué Scott Philippe.

La Ville d’Edmundston ne souhaite d’ailleurs pas s’arrêter là. Elle pourrait rendre d’autres de ses terrains disponibles à des entrepreneurs privés qui désirent se lancer dans la construction de logements.

«C’est certain qu’on ne peut pas tous les sortir en même temps, mais on les sort un après l’autre. On est déjà en train de regarder pour un prochain projet de terrain qui pourrait servir à un appel de propositions que l’on souhaite sortir d’ici cet automne», a indiqué le maire Marquis.