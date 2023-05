Kedgwick: oubliez les raccourcis durant les travaux sur la rue Notre-Dame

Les premiers coups de pelle des travaux d’envergure prévus sur la rue Notre-Dame à Kedgwick ont été donnés en début de semaine. Et à peine sont-ils entamés que la municipalité sent le besoin de rappeler à l’ordre les automobilistes.

Excavatrices et camions-bennes ont pris d’assaut la rue Notre-Dame mardi dernier. Déjà, une bonne portion de la voie a été creusée afin de procéder aux remplacements des différentes conduites souterraines. Un coup terminé, on fera de même pour l’autre côté de la rue avant de procéder à l’asphaltage. On prévoit que ces travaux seront d’une durée d’environ 12 semaines, donc pratiquement tout l’été.

«Ça fait 60 ans que notre rue a été construite. Elle a besoin de beaucoup d’amour en ce moment et c’est ce qu’on lui donne aujourd’hui. On veut faire quelque chose de durable pour les décennies à venir, mais ça, ça prend du temps… et de la patience», lance Éric Gagnon, maire de la Communauté rurale de Kedgwick, qui demande au passage la collaboration des automobilistes.

C’est qu’avec une seule voie praticable sur la rue Notre-Dame, un système d’alternance a été installé, ce qui ralentit considérablement la circulation. Plusieurs usagers ont donc pris l’initiative de contourner cet obstacle en empruntant les rues secondaires ou même certains terrains privés. Une pratique à proscrire selon le maire.

«C’est dangereux, car ce sont de petites rues résidentielles qui ne sont pas faites pour un tel surplus de trafic. Et ce qui a fait qu’on a senti le besoin de sortir publiquement c’est qu’on a vu des camions lourds emprunter ces rues, ce qui est tout à fait inacceptable», indique le maire.

Les travaux ont débuté cette semaine sur la rue Notre-Dame à Kedgwick. – Gracieuseté: Maxime Gauthier/Route 17 Les excavatrices et les camions-bennes ont pris d’assaut la rue Notre-Dame, mardi dernier, à Kedgwick. – Gracieuseté: Maxime Gauthier/Route 17

Ce qui n’aide certes pas à maintenir le niveau de patience des usagers, c’est que des travaux sont déjà en cours dans le secteur de White Brook.

«On attend cinq à sept minutes à la lumière dans le village et environ la même chose là-bas, et ce, souvent deux fois par jour. Je comprends que ça peut finir par taper sur les nerfs des gens, mais emprunter les rues secondaires pour sauver du temps, ce n’est pas la solution», souligne M. Gagnon.

Selon ce dernier, la situation devrait se régler d’elle-même d’ici les prochaines semaines. Néanmoins, celui-ci a quand même demandé à la GRC d’être plus présente dans le secteur.

La réfection de la rue Notre-Dame est estimée à 3,9 millions $. En plus d’installer de nouvelles conduites sous la route et de procéder à un asphaltage de la chaussée, ces travaux permettront également de réduire l’angle de la courbe prononcée située à l’entrée du village.