Les homards dans les Maritimes sont en bonne santé, même si le nombre diminue un peu

Le ministère fédéral des Pêches a publié mardi une série de rapports qui indiquent que les homards dans les Maritimes se portent bien, même si le changement climatique pourrait être à l’origine d’une récente tendance à la baisse des populations.

Adam Cook, chercheur à Halifax pour Pêches et Océans Canada, a indiqué mardi que le nombre de homards avait commencé à augmenter vers 2010 et a atteint un sommet il y a quelques années, au milieu d’une forte demande pour ces crustacés.

Et à mesure que les populations augmentaient, les débarquements de homard sur les quais des Maritimes augmentaient également, créant une industrie lucrative.

Même si la plupart des populations semblent avoir diminué ces dernières années, M. Cook affirme que les chiffres restent solides et durables par rapport à ce qu’on voyait avant 2010.

Les plus récentes données sont contenues dans une série de rapports sur l’état des stocks, publiés fin mars.

«Nous pensons toujours qu’il y a suffisamment de homard pour qu’il y ait une population durable, a déclaré M. Cook en entrevue. Au cours des dernières années, les conditions ont été favorables au homard (…) Nous sommes toujours dans ce que nous considérons comme la zone saine.» Et l’un des principaux facteurs contribuant à ces chiffres a été le manque de prédateurs, a déclaré le scientifique.

En conséquence, il affirme que le ministère n’a aucun problème de conservation, ce qui constitue une bonne nouvelle pour une industrie qui a exporté pour 3,26 milliards $ de produits en 2021, battant le précédent record de 2,59 milliards $ établi en 2019.

À l’extérieur des Maritimes, le homard est pêché à Terre-Neuve et dans certaines régions du Québec. Mais ce sont les trois provinces maritimes qui dominent l’industrie canadienne.

Presque toutes les collectivités côtières des Maritimes sont impliquées dans la pêche côtière au homard, qui compte maintenant 3000 titulaires de permis et emploie environ 7500 pêcheurs.

Dans la zone de pêche du homard 34, qui s’étend du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse jusqu’à la baie de Fundy, les débarquements de homard représentent 20% des totaux canadiens, ce qui en fait la plus grande pêcherie de homard du pays. Le débarquement annuel y a été en moyenne de 21 844 tonnes au cours des cinq dernières années.

Mais les six dernières saisons ont vu les débarquements totaux diminuer par rapport au niveau record de 2016.

Il existe un certain nombre de restrictions sur la pêche qui contribuent à la conservation, notamment un nombre limité de permis et de casiers, des saisons de pêche strictement appliquées et des restrictions sur la capture de petits homards et de femelles œuvées.

Pourtant, les derniers chiffres montrent que les populations diminuent dans la plupart des régions des Maritimes, sauf le long de la côte est de la Nouvelle-Écosse et du Cap-Breton.

«Vous ne pouvez pas toujours établir de nouveaux sommets, a déclaré le scientifique Cook. À un moment donné, les populations deviennent autorégulées et vous verrez des déclins, même dans une population naturelle non perturbée.»

M. Cook suggère que le réchauffement de l’océan Atlantique causé par le changement climatique pourrait être à blâmer pour la situation, mais que davantage de recherches doivent être effectuées.

«Il y a des changements dans l’écosystème, a-t-il déclaré. Nous avons entendu des rapports sur le réchauffement du golfe du Maine beaucoup plus rapide que beaucoup d’autres endroits. Ce sont des choses auxquelles nous pensons. Mais d’un point de vue biologique, nous pensons toujours qu’il y a suffisamment de homard pour contribuer à la population.»

Contrairement à certaines créatures océaniques, les homards sont assez résistants aux fluctuations de la température de l’eau, mais même eux ont une limite. Pourtant, on ne sait toujours pas si cette limite a été atteinte dans certaines régions.

«Ce sont des sujets de recherche majeurs sur lesquels nous travaillons actuellement», a déclaré M. Cook.