De l’énergie solaire à Edmundston dès 2024

Edmundston a réalisé une étape de plus dans le développement de son projet d’énergie solaire alors qu’il a octroyé un contrat de près de six millions de dollars à la firme Ameresco Canada pour la conception et la construction de son microréseau.

Le financement gouvernemental avait déjà été confirmé au cours de l’été 2022. Le projet consiste essentiellement à l’installation de panneaux solaires sur le toit du centre Jean-Daigle, ainsi que sur le bâtiment d’Énergie Edmundston.

Selon les premières estimations de la Ville d’Edmundston, l’installation des panneaux solaires d’un système d’emmagasinage sur batteries devrait se faire au cours de l’été 2024.

Cela fait en sorte que la municipalité pourrait commencer à produire de l’électricité par l’entremise de ses panneaux solaires à l’automne ou au début de l’hiver 2024.

«On va commencer par des projets qui ne sont pas nécessairement reliés aux panneaux solaires. Il faut premièrement regarder la structure et la toiture (du centre Jean-Daigle). Cette partie-là va se faire cette année», a expliqué le maire d’Edmundston, Eric Marquis.

«On veut sécuriser les bâtiments et on veut s’assurer que le poids supplémentaire pourra être ajouté. Déjà les plans nous montrent qu’il y a des modifications mineures à apporter aux deux bâtiments.»

Selon M. Marquis la période de livraison est d’environ de 12 mois pour les panneaux solaires et d’environ 18 mois pour le système d’emmagasinage sur piles.

«Il était primordial d’adopter une résolution pour entreprendre le travail.»

Les panneaux solaires en question permettront de produire l’équivalent de 1 mégawatt d’énergie, ce qui aiderait au fonctionnement des bâtiments municipaux en plus de satisfaire la consommation d’électricité des citoyens, principalement lors des heures de pointe.

Un contrat de 100 000$ a aussi été accordé à ALCA consultation pour permettre l’intégration du nouvel actif aux autres réseaux municipaux.

Notons qu’Edmundston est la seule ville du Nouveau-Brunswick à produire sa propre énergie avec ses barrages hydroélectriques. Elle doit toutefois la revendre à Énergie NB pour la racheter par la suite.

Même si le nouveau projet d’énergie solaire n’aura aucun effet sur la facture d’électricité des citoyens, les revenus engendrés par cette nouvelle production d’énergie permettront notamment de réinvestir dans l’amélioration du réseau d’Énergie Edmundston, en plus d’offrir certains programmes supplémentaires aux résidents.