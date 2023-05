Politique 713: Daniel Allain ne «défend pas» les propos de Higgs

Daniel Allain et d’autres ministres se distancient des propos du premier ministre Blaine Higgs par rapport à la communauté LGBTQ + et affirment leur appui envers la politique 713.

On a demandé au ministre Allain de se prononcer sur certains commentaires du premier ministre Blaine Higgs, qui a affirmé qu’il «ne sait pas» si les personnes naissent gaies ou apprennent à le devenir, et qu’il «ne sait pas» si les drag queens rendent les enfants gais.

«Je ne suis pas ici pour défendre mon premier ministre. Lui a ses idées, moi je n’ai pas les mêmes idées.»

Au sujet de la révision de la politique 713, il affirme qu’il veut «la renforcer».

«Je veux être un allié LGBTQ+, je suis là pour renforcer la politique 713, et s’il y a de petites clarifications à faire pour faire sûr que la mise en place se fait de bonne manière, je suis toujours là pour ça.»

Il croit que la révision entamée par Bill Hogan relève de «clarifications» à la politique actuelle.

«C’est une clarification plus qu’autre chose. Je crois que la mise en place de la politique se fait de différentes manières à différentes instances. Je pense que le ministre Hogan est en train de faire une clarification là-dessus.»

Le gouvernement révise trois éléments de la politique 713. La première partie porte sur la capacité des élèves à changer de nom ou de pronoms à l’école. L’école doit alors obtenir le consentement de l’élève avant de communiquer cette information aux parents, ce que des groupes de défense des droits LGBTQ+ voient comme une protection pour les enfants dont les parents n’appuient pas leur identité.

Les deux autres parties en voie de révision portent sur la participation des personnes trans aux sports d’équipe et aux activités parascolaires dans le genre auxquels ces élèves s’identifient, et sur leur utilisation des toilettes appropriées pour leur genre (par exemple, des toilettes pour femmes pour les femmes trans).

La ministre du Développement social, Dorothy Shephard, s’est aussi prononcée sur cet enjeu sur Facebook mercredi. Elle affirme que la politique 713 sert «à créer un espace sécuritaire» pour les enfants.

«C’est une politique nécessaire, qui, je crois, doit être renforcée et appuyée. Des politiques comme celles-ci font de notre monde un monde meilleur.»

La ministre Arlene Dunn a aussi exprimé ses doutes par rapport à la direction empruntée par son gouvernement. Le ministre Jeff Carr s’est également confié sur ce sujet à d’autres médias.

Un tollé organisé, selon le Conseil des femmes du N.-B.

Le Conseil des femmes du N.-B. affirme que le N.-B. fait face à un tollé (backlash) contre les personnes 2ELGBTQIA+.

Les coprésidentes Madeleine Nickerson et Jennifer Richard, et la DG Beth Lyons, affirment qu’une partie de ce tollé est «extrémiste et organisé».

«Ses participant.es ont manifesté contre les heures du conte drag dans une bibliothèque publique et contre la formation professionnelle des enseignant.es sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre», dénoncent-elles.

Ces personnes ont aussi coordonné des demandes de révision des livres d’éducation de santé sexuelle permis dans des bibliothèques, et ont demandé une révision de la politique 713, qui protège les minorités sexuelles et les minorités de genre.

Le Conseil des femmes affirme que ces manifestations n’ont pas pour but de protéger les droits des enfants et des femmes, mais qu’elles sont suscitées «par la mésinformation, la désinformation et les théories du complot».

L’organisme se dit «troublé» par la décision du gouvernement de réviser la politique 713 compte tenu des circonstances derrière ce tollé.