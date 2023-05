U de M: les efforts des étudiants récompensés

L’Université de Moncton a tenu vendredi une cérémonie de remise de diplômes pour les finissants des Facultés des études supérieures et de la recherche, des arts et des sciences sociales ainsi que des sciences de l’éducation.

Il y a eu des toges, des drapeaux, des couleurs, des cris de fierté en provenance du public – plus ou moins forts selon le diplômé –, des applaudissements, des discours sur la francophonie et l’Acadie, des serrements de mains et des défilés en grande pompe.

Bref, il y a eu une collation des grades de l’Université de Moncton (U de M).

Alex Brownstein a maintenant un baccalauréat ès arts – éducation (primaire) de l’Université de Moncton. – Gracieuseté

Alex Brownstein a fait partie des étudiants qui ont reçu leur diplôme, vendredi. Cette personne non binaire (ni homme ni femme ou les deux) a obtenu un baccalauréat ès arts – éducation (primaire) avec une moyenne cumulative de 4,16 sur 4,3.

«C’est une grosse réussite qui marque la transition vers la prochaine étape de ma vie: la maîtrise en sciences sociales à l’U de M, s’est-iel réjoui·e. C’est quand même une grande chose de finie!»

En plus d’avoir obtenu des notes remarquables, Alex Brownstein s’est beaucoup investi·e dans la vie étudiante. Iel a notamment présidé·e Prisme, une association étudiante 2ELGBTQI+ pendant deux ans. Iel a aussi participé à la création du conseil étudiant du Groupe-Pont (pour les étudiants issus de l’immersion), en 2019.

«Il y a une couple de raisons pour lesquelles j’ai décidé d’aller à l’Université de Moncton, raconte cette personne originaire du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. J’ai voulu améliorer mon français. Je voulais aussi changer d’entourage pour rebâtir ma confiance en moi après des questionnements sur mon identité de genre et mon orientation sexuelle.»

Alex Brownstein ignore si iel a réussi ces deux objectifs. La personne étudiante souligne que l’apprentissage est un processus infini. Iel fait néanmoins valoir le confort qu’iel ressent aujourd’hui avec son français et sa confiance en soi.

La porte-parole des diplômés a eu l’occasion d’exprimer sa fierté en faisant un discours à l’occasion de sa remise de diplôme.

«C’est quelque chose que j’ai essayé de faire en 12e année, mais ça n’a pas adonné, dit Alex Brownstein. J’ai réessayé, mais dans un milieu où je suis beaucoup plus fière de le faire. J’adore l’U de M et ce qu’elle représente.»

S’impliquer

Le diplômé d’un baccalauréat ès arts – éducation (primaire) de l’Université de Moncton, Alain Lavoie. – Gracieuseté.

Alain Lavoie a aussi reçu un baccalauréat ès arts – éducation (primaire), vendredi.

«Je suis fébrile, a exprimé l’Acadien originaire de Grand-Sault avant la remise de son diplôme. Je suis très heureux que mes efforts aient porté leurs fruits après cinq ans d’études. J’ai hâte de voir ce que l’avenir me réserve!»

M. Lavoie a brillé sur le plan académique. Il a réussi à avoir une moyenne cumulative de 4,29 sur 4,3. En même temps, il s’est beaucoup impliqué dans la vie étudiante.

«Rapidement, mon sentiment d’appartenance envers l’U de M s’est développé et ç’a été l’élément déclencheur pour commencer à m’impliquer. J’ai vite compris qu’il me manquait quelque chose et que je voulais redonner», affirme-t-il.

L’homme de 22 ans a notamment été vice-président académique de la Fédération étudiante du Campus universitaire de Moncton (FÉCUM) pendant deux ans. Il a occupé la fonction de présidence des Médias universitaires acadiens (qui chapeaute la radio Codiac FM). Il a aussi organisé des soirées karaoké qui sont devenues très populaires.

Espérons pour lui, comme à tous ses camarades diplômés, des lendemains qui chantent!