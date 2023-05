Un homme d’Acadieville prendra un long congé après avoir remporté 5 millions $

Chaque semaine, Julio Roy, d’Acadieville, dans la région de Kent, voyage plus de deux heures jusqu’à Saint-Jean pour travailler, puis il retourne à la maison les fins de semaine pour être avec sa famille.

Tout cela est sur le point de changer, car il a remporté le gros lot classique du Lotto 6/49 le 20 mai. Il compte prendre une pause d’au moins un an de son travail de mécanicien, le temps de décider ce qu’il fera ensuite.

«Je prendrai un an de congé, je prendrai peut-être une autre direction ou créerai peut-être ma propre entreprise, a déclaré M. Roy. Peut-être que je travaillerai à mon propre rythme.»

M. Roy et sa femme Sacha ont deux jeunes enfants et ils sont très heureux qu’il puisse maintenant passer plus de temps à la maison. Le couple prévoit également de rembourser son prêt hypothécaire et d’investir dans son avenir. M. Roy prévoit de réaliser enfin son rêve de toujours, à savoir obtenir une licence de pilote.

Le prix de 5 millions $ a attiré beaucoup d’attention au cours de la longue fin de semaine qui a suivi le tirage du samedi soir, mais M. Roy n’avait pas entendu la nouvelle.

«Je suis retourné faire le plein, me préparant à aller travailler ce soir-là, j’ai balayé mon billet et j’ai vu qu’il y avait écrit “Grand gagnant”, alors je suis allé voir l’employé et je lui ai demandé de vérifier, a raconté M. Roy. Il l’a vérifié et ils ne semblaient pas savoir ce qui se passait, alors j’ai dit: «Est-ce que j’ai gagné 50 dollars?” Il n’a rien dit, alors j’ai dit: “Quoi, millionnaire?”. Puis il m’a montré le billet et je me suis dit: “C’est 5 millions de dollars. Je suis millionnaire”.»

Le gros lot de la Boule d’or du Lotto 6/49 de 64 millions $, dont le billet gagnant a été vendu dans le nord-est du Nouveau-Brunswick pour le tirage du 15 avril, n’a toujours pas été réclamé.