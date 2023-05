L’implication supplémentaire des pharmaciens dans les soins primaires soulève des inquiétudes

Bien que la province puisse réaliser des économies et améliorer l’accès aux soins primaires en impliquant davantage les pharmaciens dans le système de santé, des observateurs soulèvent des inquiétudes quant au potentiel conflit d’intérêt que cette approche peut présenter.

La semaine dernière, le ministère de la Santé a annoncé que Fredericton remboursera désormais les services d’évaluation et de prescription effectués par les pharmaciens pour sept problèmes de santé additionnels.

Cet investissement d’environ 300 000$ permettra d’élargir les services déjà prodigués par les pharmacies de la province.

Grâce à ces fonds, le Nouveau-Brunswick remboursera les consultations dans les pharmacies participantes visant à diagnostiquer et soigner les dermatites de contact allergique, les feux sauvages, l’eczéma léger ou modéré, les reflux gastro-œsophagiens pathologiques, l’impétigo, la prévention de la maladie de Lyme à la suite d’une morsure de tique présentant un risque élevé et l’acné légère.

Le gouvernement y voit une manière d’améliorer l’accès aux soins de santé primaires dans la province et de désengorger les salles d’urgence des hôpitaux.

D’après des chiffres fournis par le ministère de la Santé, la province verse aux pharmaciens des frais d’évaluation de 20$ pour chacun des diagnostics qu’ils posent.

Pour Claire Johnson, professeure en gestion des services de la santé à l’Université de Moncton, l’idée de confier davantage de responsabilités aux pharmaciens est bonne.

En plus d’améliorer l’accès aux soins primaires, elle permet de générer des économies, dit-elle. D’après une étude de 2016 publiée par le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, une visite chez un médecin généraliste coûte en moyenne 46,50$ par consultation alors qu’une visite à l’urgence en coûte 192,17$.

«On voit clairement le potentiel pour les économies si le ministère de la Santé paye 20$ par consultation aux pharmaciens», dit la professeure.

Risque de conflit d’intérêts

Mme Johnson estime que la province devra toutefois faire preuve de prudence.

«Le problème est que le pharmacien devient celui qui pose un diagnostic, propose un traitement et va faire un profit sur le traitement proposé, s’inquiète-t-elle. Par exemple, s’il prescrit des médicaments très dispendieux de marque brevetée et que la marge de profit est plus grande. C’est mieux lorsque la personne qui propose un traitement est détachée du profit de la vente de ce produit.»

La Coalition du Nouveau-Brunswick pour la santé partage ses réserves.

«En principe, ça ne semble pas poser de problème, sauf qu’il y a de possibles conflits d’intérêts parce que le pharmacien veut vendre ses médicaments et certains pourraient peut-être en abuser», dit Bernadette Landry, coprésidente de la coalition.

Code de déontologie

Invités à réagir à ces inquiétudes, le ministère de la Santé et l’Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick (APNB) ont voulu se faire rassurants.

«Les pharmaciens sont tenus, d’un point de vue éthique, de faire passer les besoins de leurs patients en premier, tout comme les autres professionnels de la santé tels que les médecins, les infirmières et les dentistes», a indiqué Anne Marie Picone, directrice générale par intérim de l’APNB.

Les pharmaciens autorisés dans la province «doivent respecter le code de déontologie et les exigences en matière de pratique professionnelle de l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick», a pour sa part indiqué un porte-parole du ministère de la Santé.

Anastasia Shiamptanis, registraire de l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick, ajoute que l’ordre a pour mandat de réglementer les pharmacies et les pharmaciens dans l’intérêt supérieur des patients.

«Le Code de déontologie de l’Ordre stipule par ailleurs que les professionnels de la pharmacie ont le devoir d’agir dans l’intérêt supérieur des patients, dit Mme Shiamptanis. Peu importe qui leur prescrit un traitement, les patients ont le droit de choisir la pharmacie où ils souhaitent faire exécuter leur ordonnance. Le Règlement de l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick contient des dispositions relatives aux conflits d’intérêts potentiels, dont certaines visent précisément à protéger le choix du patient.»

Claire Johnson rétorque toutefois que les codes de déontologie des professions de la santé réglementées n’ont rien de nouveau.

«Selon moi, il est important d’au moins reconnaître le potentiel pour des conflits d’intérêts, dit-elle. Je ne dis pas que ça va nécessairement se produire, mais je crois que ça doit être surveillé.»