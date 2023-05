Test Pap au Nord-Ouest: une infirmière à la recherche de solutions

Une infirmière du Madawaska croit que certaines solutions peuvent être exploitées afin de pallier le manque d’accès aux tests Pap dans le Nord-Ouest.

Il y a deux semaines, le député d’Edmundston-Madawaska-Centre, Jean-Claude D’Amours, a soulevé que l’accès au test Pap était très difficile au Nord-Ouest, étant donné que les femmes des comtés de Madawaska et Victoria ne disposent pas d’une clinique pouvant offrir ce service à proximité.

Isabelle Wallace, infirmière communautaire au centre de santé de la Première Nation Malécite du Madawaska, sait à quel point certaines femmes de la région sont désemparées en raison de l’absence de ce service.

Elle dit avoir été abordée, à certaines occasions, par des femmes qui ne savent plus vers qui se tourner pour obtenir ce test permettant de dépister le cancer du col de l’utérus.

Plusieurs d’entre elles se sont même adressées à la clinique de santé de la Première Nation du Madawaska qui n’offre toutefois ses services qu’aux membres de la communauté autochtone.

«Évidemment, ce sont des anecdotes. Je n’ai pas de données officielles et j’aimerais bien en avoir (…). Comme on est un centre enregistré sur le site de la province comme un centre qui donne des tests Pap, on reçoit des appels. C’est désolant, mais on doit leur dire que l’on ne peut pas le faire. On réalise toutefois que le besoin est là.»

L’infirmière est donc souvent obligée de les envoyer vers les cliniques privées.

Dans cette optique, la jeune femme serait prête à contribuer à un effort communautaire permettant d’organiser un “Papapalooza”, soit un événement public permettant aux femmes qui n’ont pas de médecin de famille de se rassembler lors d’une activité sociale et d’obtenir un texte de dépistage.

«En tant qu’infirmière en santé communautaire, j’ai toujours l’optique de me rassembler et de travailler en équipe avec le centre de santé pour desservir notre population. Je sais que l’on est limité dans la région, ce qui pose des barrières à l’accessibilité aux tests Pap.»

«Avec de l’appui, je serais capable d’organiser ce genre de soirée là. J’ai à coeur la santé de la femme et les soins de santé primaire.»

Ce genre de rassemblement est notamment organisé en Colombie-Britannique. Lorsqu’elle a travaillé dans le Nord canadien, Mme Wallace a aussi été témoin du manque d’accès aux services et du recours à des mesures de la sorte.

«On n’avait pas assez de médecins dans le Nord, alors j’ai été formée pour faire des tests Pap quand j’ai travaillé à cet endroit. J’en ai fait beaucoup.»

«Avant la pandémie, les infirmières se mobilisaient pour organiser des soirées “Papapalooza”. C’est vraiment quelque chose de culturel. On se rassemble et on se fait une activité de promotion du test Pap tout en rendant ça intéressant pour la communauté.»

Selon Isabelle Wallace, cette activité peut être organisée de manière périodique au cours de l’année. Sans être quelque chose de fréquent, un événement du genre peut certainement permettre de rattraper certains retards.

«C’est quelque chose qui peut se faire. Il faudrait voir du côté de la logistique ou du côté de Vitalité pour voir s’ils seraient partant pour fournir du matériel et des médecins. Je trouve que ce serait une bonne initiative. On peut au moins commencer par une et on verra si ça devient populaire auprès des femmes.»

Pour sa part, le Réseau de Santé Vitalité a confirmé que, d’ici quelques semaines, une infirmière praticienne sera en mesure d’offrir des journées de cliniques pour les tests Pap dans les régions, comme le Nord-Ouest, où il est actuellement difficile d’en obtenir.

«De plus, trois postes d’infirmières immatriculées sont présentement affichés dans la zone Nord-Ouest. Ces infirmières immatriculées recevront de la formation en matière de compétences infirmières avancées, dont la capacité d’effectuer des tests Pap. Ces initiatives visent à améliorer l’offre de services à la population», a indiqué, par courriel, Patrick Parent, président-directeur général adjoint – Exécution stratégique et Vice-président principal – Programmes clientèles et Services professionnels chez Vitalité.

Pour le moment, les seuls endroits offrant ce test au Nord-Ouest sont à Saint-Quentin, au sein de la Première Nation Malécite du Madawaska (réservé aux femmes autochtones) et à l’Université de Moncton, campus d’Edmundston (réservé aux étudiantes pendant l’année scolaire).