Un cadran solaire installé au cœur du jardin Rendez-vous

Le jardin communautaire le Rendez-vous de Bois-Joli compte désormais son propre cadran solaire. Un ajout aussi décoratif qu’instructif.

Entourés d’élèves de l’école primaire La Mosaïque du Nord, plusieurs dignitaires – parmi lesquels le maire de Bois-Joli, Mario Pelletier, le député de Restigouche-Ouest, Gilles LePage, et l’ex-sénateur, Paul McIntyre – ont tenu assisté, vendredi, au dévoilement ce nouvel outil au jardin. Le seul grand absent, et non le moindre, était le soleil. Du coup, personne n’a vraiment vu le temps passer.

L’objet est l’œuvre d’un spécialiste québécois en la matière (un cadranier), Michel Marchand. Plus qu’une simple décoration, cet instrument de mesure de l’écoulement du temps aura une vocation pédagogique pour les élèves de l’école primaire adjacente qui pourront ainsi apprendre à lire l’heure grâce au soleil.

Ce projet a été mené par une résidente de Montréal, Louise Boudreau. Il se veut un hommage à sa mère, Antonia, originaire de Balmoral.

«Ma mère a dû quitter son village très jeune à cause du travail, mais elle y est toujours restée très attachée. Elle nous en parlait très souvent, donc j’ai voulu – en un sens – la ramener virtuellement chez elle, à Balmoral», explique-t-elle.

Avec ce cadran solaire, Mme Boudreau a voulu proposer aux jeunes élèves un élément éducatif tout en illustrant la marche du temps. Elle a d’ailleurs noté au passage que sa propre mère a vécu très longtemps sur cette terre, soit 106 ans.

La présence sur place de l’ex-sénateur restigouchois n’était pas anodine. C’est que le jardin est situé sur le parc qu’il a créé en 2002 avant de le céder à quelques années plus tard à la communauté.

«Quand j’ai créé ce parc, c’était à la mémoire de mon arrière-grand-père et de ma mère. Je suis donc très content de voir un projet y voir le jour également à la mémoire d’une personne. Ça me touche profondément», a-t-il exprimé.

En plus du cadran solaire, Mme Boudreau a légué un autre article à l’école primaire de Bois-Joli, soit un Banc de l’amitié. Sa mission? Permettre de réunir les élèves qui se sentent seuls, qui n’ont pas d’ami avec qui socialiser.

«Quand quelqu’un s’assoira sur le banc, ça signifiera qu’il recherche un ami, une personne avec qui s’amuser, avec qui parler. Il y aura peut-être des liens d’amitié qui se tisseront grâce à lui», souhaite-t-elle, notant que cet outil a le potentiel d’être particulièrement utile pour les jeunes qui changent d’école et qui arrivent d’autres communautés.

C’est la seconde fois que Mme Boudreau propose des projets pour l’école La Mosaïque du Nord. Il y a quelques années, elle a inauguré le Coffre d’Antonia, soit une station de partage de livres, un autre clin d’œil à sa mère, une grande passionnée de lecture.