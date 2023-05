Dieppe: la Place 1604 redeviendra le lieu de rendez-vous de la communauté

Après quelques années de silence, la Place 1604 va revivre cet été.

Entre le 24 juin et le premier septembre, cet espace situé en plein centre-ville redeviendra le lieu de rendez-vous de la communauté qu’il était avant la pause imposée par la pandémie.

Le lieu baptisé Zone Connexion propose des activités pour toute la famille, incluant des jeux gonflables, de l’animation, un anneau pour le patin à roue aligné, des kiosques de marchands locaux et des espaces pour relaxer.

On nous promet aussi quelques surprises, l’horaire complet sera publié au cours des prochaines semaines.

«En 2020, la pandémie a un peu changé les plans pour la Zone ConneXion qui a temporairement été remplacée par l’Été au parc au parc Rotary St-Anselme», affirme Denis LeBlanc, directeur du développement communautaire à la Ville de Dieppe.

«Avec un retour graduel à la normale, le secteur des loisirs a mis la main à la pâte pour redonner vie et dynamisme au centre-ville de Dieppe.»

La Zone ConneXion, lancée pour la première fois en 2019 au centre-ville de Dieppe, est un espace d’urbanisme tactique innovateur qui s’adresse à toute la famille. Lieu de rassemblement stimulant les échanges, ce projet communautaire rassembleur permet aux membres de diverses communautés et générations de participer à une multitude d’activités.

La Place 1604, située au 243, chemin Gauvin, se trouve au cœur du centre-ville de Dieppe. Entourée du Centre des arts et de la culture de Dieppe, du Marché de Dieppe, de l’hôtel de ville et la Bibliothèque publique ainsi que de nombreux commerçants, la Place 1604 accueille le Mercredi Show l’été et l’anneau de glace réfrigérée en hiver.

À noter que l’Été au parc n’aura pas lieu cette année pour laisser place à la Zone ConneXion. Cependant, le BarBu sera de retour au parc Rotary St-Anselme à compter du 17 juin pour toute la saison estivale et lors des activités qui seront présentées au parc.