East Coast Beverage Convention: «C’est notre première fois depuis la pandémie!»

«On vient ici chaque année. C’est comme un noël pour adultes!»

Jolène LeBlanc traduisait bien l’ambiance qui régnait dans l’aréna du Colisée de Moncton, samedi, à l’occasion de la deuxième édition du East Coast Beverage Convention.

«En fait, c’est mieux que noël! On vient aussi pour le social. C’est notre première fois depuis la pandémie», mentionne la résidente de Moncton.

«J’adore les bières de style IPA.»

L’Acadienne avait l’embarras du choix puisque l’événement regroupait 48 kiosques de bières et de nourriture.

Les organisateurs estiment que plus de 1500 personnes ont franchi les portes du vieil amphithéâtre en fin de semaine, soit quelques centaines de plus qu’en 2022 pour la première édition.

Six kiosques étaient réservés à la nourriture, qu’on parle de poutine, de bœuf, de porc ou d’huîtres.

«Vous ne pouvez pas marcher cinq pieds sans tomber sur un kiosque qui vend de la bière ou des coolers», rigole le vice-président du comité organisateur. Scott MacLeod.

«Les gens ont vraiment l’air de s’amuser. Nous avons décidé de ramener la disco silencieuse (la musique du dj retentit dans les écouteurs des participants) et ça semble très populaire encore cette année», ajoute-t-il.

«Nous avons aussi des groupes de musiciens qui se succèdent sur la scène. Nous avons ouvert les portes derrière pour installer un patio pour cette journée magnifique.»

Ce dernier espère que l’événement deviendra un rituel annuel pour les amateurs de bière et de nourriture.

«J’ai organisé le Festival de bières de l’Atlantique pendant 15 ans. Cette fois, nous avons décidé d’ajouter d’autres types de boissons parce que les goûts des gens changent. Aujourd’hui, ils ne veulent plus seulement de la bière, mais aussi du cidre et des boissons rafraîchissantes», précise Scott MacLeod.

Toutes les marques de bières étaient représentées en fin de semaine au Colisée. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette Les brasseries locales étaient évidemment bien représentés. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette L’événement comprenait pas moins de 48 kiosqie consacrés à la nourriture et la bière. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette Les organisateurs e la deuxième édition du East Coast Beverage Convention estiment que plus de 1500 personnes ont franchi les portes du vieil amphithéâtre en fin de semaine, soit quelques centaines de plus qu’en 2022 pour la première édition. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette

Ghislain Lévesque, de Balmoral, semblait beaucoup apprécier son expérience.

«Je suis ici pour boire de la bière!», lance-t-il en rigolant.

«Ça va pas mal bien à date. Je n’ai pas de favorite. J’aime toutes les bières. J’ai quand même un petit faible pour la Kronenbourg.»

Serge Plourde, de Saint-Leonard, parlait aussi d’une belle expérience.

«On avait l’habitude de venir au festival de la bière. On a décidé de venir faire un tour pour passer du temps avec nos amis. C’est la première fois que je viens en après-midi et j’adore ça, pas juste à cause du soleil mais aussi parce qu’il y a un peu moins de monde.»

S’il est avant tout un amateur de bière, il ne s’est pas fait tordre un bras pour découvrir d’autres types de boissons alcoolisées.

«Je bois habituellement de la Moosehead verte, mais j’ai fait trois ou quatre découvertes que je vais acheter dans le futur.»

Pour les compagnies de bière, ce genre d’événement est comme de l’or en barre.

«La réponse des gens est excellente», mentionne Matt Hutt, copropriétaire de la New Maritime Beer Company, de Miramichi.

«Pour nous ,c’est un événement unique. On veut voir les gens qui achètent nos produits et avoir la chance de jaser un peu avec eux et mieux les connaître. Notre meilleur vendeur est une double IPA qui s’appelle Some Friggin Good.», précise-t-il.

Christine Havard, savourait une bonne bière avec des amis.

«J’adore la bière canadienne» soutient celle qui est originaire de la région de Bath, en Angleterre.

«D’ailleurs, je planifie mes vacances en fonction des microbrasseries que je peux visiter. Je suis une visiteuse fréquente de la brasserie Pumphouse. J’ai vu la publicité et je me suis dit que je ne pouvais pas manquer ça», souligne la résidente de Moncton.