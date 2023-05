Près de 5000 usagers d’Énergie NB privés d’électricité

Énergie NB recensait un plus de 4800 clients qui étaient sans électricité dimanche en début de soirée.

Le comté de Charlotte et le Sud-Ouest de la province est l’endroit actuellement le plus durement touché par ces interruptions en électricité avec 3264 clients qui étaient plongés dans le noir.

Selon Énergie NB, des feux de forêt qui font rage dans cette région sont à l’origine des pannes qui sont survenues.

Énergie NB recensait également un peu plus de 1000 abonnés sans électricité dans le secteur de la grande région de Fredericton.

Des pannes touchaient également une centaine de clients de la société de la Couronne dans les comtés de Kent et Carleton, dans la région Chaleur et de Miramichi et au Madawaska.

À ces endroits, ce sont plutôt des vents forts qui auraient occasionné les interruptions en électricité.