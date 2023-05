La nouvelle prison ne sera pas construite à Fredericton

Le gouvernement provincial a décidé de ne pas construire le nouvel établissement correctionnel dans la ville de Fredericton.

Ce changement survient à la suite de préoccupations soulevées par des membres du public qui habitent près du site proposé, soit dans le parc industriel Vanier, sur la rive sud de Fredericton.

Le gouvernement étudie présentement un site à l’extérieur de la ville «dans le but de minimiser les répercussions possibles sur les résidents».

En janvier, une centaine de citoyens se sont entassés dans la salle de l’hôtel de ville de Fredericton. Les conseillers municipaux ont écouté une dizaine de personnes, dont la majorité s’opposaient au projet par crainte pour leur sécurité.

Le mois dernier, on a appris que la nouvelle prison allait coûter 42 millions $, soit 30 % de plus qu’annoncé il y a un an à peine.