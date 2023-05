L’AEFNB récompense Donat Lacroix

L’Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB) a décerné samedi soir le prestigieux Prix de mérite Ronald-LeBreton à Donat Lacroix lors de son Grand rassemblement provincial.

Considérée comme la plus haute distinction honorifique de l’AEFNB, le prix est remis à une personne ou à une organisation qui a apporté une contribution remarquable à l’avancement de l’éducation en langue française et à la profession enseignante.

En tant que pêcheur, poète, chansonnier, comédien et ancien enseignant, M. Lacroix a partagé ses connaissances et sa passion pour la pêche avec plusieurs générations de pêcheurs au cours de sa carrière.

En tant qu’ambassadeur de l’Acadie, M. Lacroix a su transmettre notre culture et notre histoire à travers sa musique, sa poésie et ses performances sur scène. Son rôle essentiel dans le développement de la vitalité de la communauté francophone et acadienne est incontestable.

«Donat Lacroix a un parcours des plus inspirants. Son impact sur l’Acadie du Nouveau-Brunswick est immense et nous sommes honorés de le compter parmi les lauréats de notre Prix de mérite. Cet homme humble a joué un rôle important dans la construction de l’identité de plus d’une génération d’Acadiens et d’Acadiennes. Sa générosité et son immense talent en font une véritable source d’inspiration pour l’ensemble du système scolaire francophone», a déclaré Nathalie Brideau, présidente de l’AEFNB.

La cérémonie s’est tenue dans la capitale provinciale et a réuni les dirigeants des 19 cercles de l’Association, les membres du conseil d’administration ainsi que quelques invités spéciaux.