Le camping, toujours aussi populaire dans la province

La saison touristique ne fait que commencer au Nouveau-Brunswick et les propriétaires de campings en ont déjà plein les bras.

Dans la Péninsule acadienne, 75% des sites disponibles au Camping La Vague de Miscou sont déjà réservés par des vacanciers pour la saison estivale.

«Nous n’avons pas de campeurs saisonniers à notre camping. La majorité de nos sites sont déjà réservés par des vacanciers. Pour nos unités de logement, c’est complet jusqu’en août», explique la propriétaire, Danielle Gionet.

Du côté de Caraquet, la demande est toujours aussi présente au Camping Colibri. La co-propriétaire Lise Thériault croit que la saison 2023 sera aussi bonne que les autres, si ce n’est pas mieux.

«Déjà, on a reçu beaucoup de réservations! Nous avons un total de 415 sites, dont 170 saisonniers. Certains événements qu’on a planifiés sont déjà complets pour cet été.»

Ce sont toujours les citoyens de la province voisine qui séjournent le plus dans la Péninsule acadienne, selon plusieurs propriétaires de camping en Acadie. À Miscou, 95% de la clientèle du Camping La Vague est québécoise, «et ils réservent dès l’automne pour avoir un site», raconte Mme Gionet.

À l’été 2022, plusieurs vacanciers néo-brunswickois avaient choisi de demeurer dans la province en raison du prix élevé de l’essence, mais les touristes du reste du pays n’avaient pas boudé leur plaisir. Québécois et Ontariens, notamment, ont visité la province en grand nombre, et sont restés plus longtemps, en moyenne, que les années précédentes.

Parc nationaux

Les terrains de camping des parcs nationaux de la province sont tout aussi convoités par les vacanciers pour la saison à venir. Le Parc national Kouchibouguac situé sur la côte est de la province a ouvert ses portes il y a moins de deux semaines et le nombre de réservations s’élève déjà à 938 pour la saison estivale. L’an dernier, le camping avait terminé sa saison avec 38 000 réservations.

«2022 a été une bonne année pour le camping, 2023 le sera tout autant. Nos nombreux programmes et activités attirent une clientèle diversifiée! On reçoit des vacanciers de partout à travers le monde, même si la majorité de notre clientèle est composée de Néo-Brunswickois», explique Angèle McCaie, Gestionnaire de l’expérience du visiteur au Parc national Kouchibouguac.

Au Nouveau-Brunswick, les touristes peuvent séjourner dans l’un des 129 campings de la province et visiter plus de 20 000 hectares de parcs provinciaux, nationaux et internationaux.