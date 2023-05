Une nouvelle vie pour l’ancien bureau de poste de Bathurst

L’ancien bureau de poste situé au centre-ville de Bathurst aura droit à une nouvelle vie et une nouvelle vocation qui mettra l’édifice patrimonial en valeur plus que jamais.

Propriétaire de l’immeuble historique, la Ville de Bathurst a confirmé lundi avoir conclu une entente avec le Old Bathurst Post Office Preservation Project, un organisme à but non lucratif nouvellement formé par un groupe de citoyens.

Ces derniers entendent préserver l’édifice construit entre 1881 et 1886 en le transformant en centre communautaire et en immeuble à bureaux.

Selon les nouveaux promoteurs, l’endroit serait propice à la tenue d’activités socioculturelles et serait disponible pour différents événements publics ou privés.

Brian Hoffman, le porte-parole du groupe, a souligné en conférence de presse qu’un plan d’affaires sera élaboré sous peu, tout comme un plan des travaux nécessaires à la restauration du bâtiment qui est vacant depuis plusieurs années.

«Nous avons rapidement réalisé qu’il y avait un profond désir chez plusieurs personnes de faire quelque chose avec cet immeuble qui est probablement le plus bel édifice de la région de Bathurst, sinon l’un des plus beaux».

Selon lui, d’importants travaux au système électrique et de chauffage seront nécessaires, tout comme des travaux de peinture et de restauration en général.

«Il est impossible pour l’instant de chiffrer les coûts qui seront reliés à ces travaux et l’ampleur du travail qui sera à faire, c’est ce que nous allons bientôt devoir déterminer», a précisé M. Hoffman.

«Ce qu’on sait c’est que ce sera un travail de longue haleine qui va s’échelonner sur plusieurs années. L’on espère que l’endroit pourra être utilisé d’ici environ deux ans».

La mairesse de Bathurst s’est dite ravie de voir l’ancien bureau de poste investi d’une nouvelle mission et d’une nouvelle vie.

«Ça va devenir un lieu de choix et redevenir un élément-clé du centre-ville de Bathurst. Son histoire est si riche, c’est un monument iconique depuis plus de 140 ans et qui est vital pour notre communauté», a affirmé Kim Chamberlain.

Selon elle, l’histoire et la culture de la Ville de Bathurst seront mises en évidence grâce à la restauration de l’immeuble.

«Nous aurons à nouveau l’occasion de voir ce bâtiment qui est une pièce maîtresse du visage de notre ville. Je crois que ça va amener une nouvelle génération de jeunes au centre-ville de Bathurst», a ajouté l’élue municipale.

Le Old Bathurst Post Office Preservation Project a indiqué qu’elle orchestrait une campagne de financement visant à amasser des fonds pour permettre la tenue des importants travaux de rénovation.

Un premier donateur d’importance s’est déjà manifesté auprès de l’organisme, soit le Club Rotary de Bathurst qui s’est engagé à verser 50 000$ au projet, soit 10 000$ par année durant cinq ans.

«Pour notre club, nous croyons que cet immeuble qui a une si grande importance historique a le potentiel de devenir le point central de la communauté», a affirmé Peter Assaf, le président du Club Rotary de Bathurst.

La mairesse de Bathurst a souligné que la municipalité allait elle aussi contribuer financièrement au projet de restauration.

Situé au coin de la rue Main et de l’avenue Douglas, l’immeuble a été conçu par l’architecte Thomas Fuller.

En plus d’avoir servi comme bureau de poste et de douane jusqu’en 1959, le bâtiment a aussi servi de manège militaire pour le 2e Bataillon du Royal New Brunswick Regiment avant d’être offert à la ville de Bathurst en 1997.