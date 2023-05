Des armes et des stupéfiants saisis à Belle-Baie

Une opération policière menée jeudi à Belle-Baie a mené à la saisie d’armes et de stupéfiants et à l’arrestation d’un homme âgé de 23 ans.

Une perquisition effectuée par des agents de l’Unité intégrée d’application de la loi de Bathurst du ministère de la Justice et de la Sécurité publique avec l’aide de l’équipe d’intervention d’urgence de Miramichi et de la section de patrouille de la police régionale de BNPP s’est soldée par la saisie d’armes à feu, de couteaux prohibés, de monnaie en devise canadienne, de divers médicaments sur ordonnance, d’une substance que l’on croit être de la méthamphétamine et d’une substance que l’on croit être de la cocaïne.

L’homme visé par l’opération policière a été relâché et doit comparaître en cour à une date ultérieure. Une enquête est en cours.