Du financement pour la véloroute de Grand-Sault

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Deux projets du Nord-Ouest font partie des plus récents à avoir obtenu du financement du gouvernement fédéral par l’entremise du Fonds d’aide au tourisme.

Le Comité de véloroute de Grand-Sault a reçu plus de 166 000$ pour son projet de piste cyclable.

«Nous venons tout juste de finaliser un tronçon du Sentier transcanadien à l’intérieur des limites originales de la ville de Grand-Sault l’automne dernier. Ce tronçon constitue un sentier vert pour le vélo, la marche, la planche à roulettes, etc. Sans ce financement de la part de plusieurs paliers accordés à notre organisme, ce projet n’aurait jamais vu le jour», a déclaré Earl Toner, président, Grand Falls Cycling/Véloroute de Grand-Sault.

Aux dires du maire de Grand-Sault, Bertrand Beaulieu, le coût total du projet s’est élevé à environ 500 000$. Dans un contexte où la municipalité souhaite attirer des touristes en misant notamment sur les activités en plein air, la présence de la piste cyclable représente un atout.

«On sait qu’il y a beaucoup de touristes qui cherchent ce genre d’infrastructure pour se divertir et apprécier la beauté de la nature.»

Selon le maire Beaulieu, l’objectif est de développer l’infrastructure dans l’ensemble de la nouvelle Municipalité régionale de Grand-Sault qui comprend maintenant Saint-André, Drummond et les districts de services locaux environnants.

«Le projet de véloroute n’est pas terminé. On vise à asphalter la route dans les limites de la nouvelle municipalité, du chemin Bourgoin jusqu’à la rivière Aroostook. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais on veut le faire éventuellement.»

«Ça fait partie de notre plan de développement économique et on espère que la véloroute pourra se connecter à d’autres communautés pour que les cyclistes puissent en profiter.»

Une somme de 350 000$ a également été investie au Musée de la pomme de terre du Nouveau-Brunswick, situé à Florenceville-Bristol, pour revitaliser l’infrastructure et les programmes visant à améliorer l’expérience touristique

«Le financement du Musée de la pomme de terre du Nouveau-Brunswick provenant du Fonds d’aide au tourisme de l’APECA est une aide énorme pour notre projet visant à moderniser de nombreuses parties du musée, ainsi que l’installation extérieure et les aires d’entreposage. Avec l’agrandissement et les améliorations, l’établissement offrira maintenant aux visiteurs des heures d’ouverture prolongées, sept jours sur sept. En tant qu’attraction majeure dans la vallée de la rivière Saint-Jean, nous sommes heureux que cela attire encore plus de touristes dans notre région et notre collectivité», a indiqué Tammy Kirkland, gestionnaire du musée.

Ces deux projets ont été inclus dans une annonce qui a été faite, vendredi, par Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l’APECA.

Elle a confirmé que 6,7 millions$ ont été versés pour le développement de 53 projets d’entreprises et d’organismes de l’ensemble du Nouveau-Brunswick.

Cette somme s’ajoute aux 6,4 millions$ de contributions du Fonds d’aide au tourisme déjà annoncées pour 53 entreprises du Nouveau-Brunswick depuis le lancement du programme.