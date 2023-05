Le vin à l’honneur à Caraquet

Déguster et apprécier les multiples saveurs et arômes du vin, assister à des séminaires et découvrir les produits du terroir ne sont que quelques activités que propose le FestiVin, au Carrefour de la mer de Caraquet.

Les vins de différentes régions du monde seront mis à l’honneur lors des Grandes dégustations, vendredi et samedi.

Amateurs et connaisseurs de produits vinicoles pourront échanger autour d’un verre et faire la tournée de nombreux kiosques, avant de passer à la micro boutique d’Alcool Nouveau-Brunswick pour y faire quelques achats.

Des vins de la France, du Canada, de la Californie, du Chili, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l’Allemagne, de l’Italie et de l’Espagne seront servis aux invités.

Une soirée jazz sera animée par le Denis Surette Trio, vendredi. Denis Surette est compositeur, interprète et guitariste professionnel depuis plus de 25 ans en Acadie.

Les Grandes dégustations se termineront avec le DJ Markoshi de Moncton, samedi soir.

Une sélection de vins californiens de Tire-bouchon Griffin et la cuisine du chef propriétaire Benjamin Cormier seront en vedette lors de la soirée prestige, jeudi. Les intéressés pourront savourer un repas six services au restaurant Origines Cuisine Maritime de Caraquet.

Le FestiVin est commandité par le Programme de raccompagnement d’Alcool Nouveau-Brunswick. Tous les invités pourront utiliser gratuitement le service de navette pendant toute la durée de l’événement.

Les billets pour assister aux différentes activités sont en vente sur le site web de l’événement.