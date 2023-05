Un camionneur perd la vie près de Bathurst

Un camionneur qui prenait place à bord d’un camion à benne transportant des roches a perdu la vie lundi midi lors d’un accident survenu près de Bathurst.

L’accident mortel est survenu vers midi 45, sur le chemin Cape, dans le secteur de Salmon Beach.

Pour une raison qui demeure inconnue, le conducteur âgé de 61 ans a perdu la maîtrise de son véhicule lourd qui s’est retrouvé dans un fossé.

Le décès du sexagénaire a été constaté sur place.

«Toutes les hypothèses sont actuellement étudiées afin de déterminer les causes de l’accident qui n’impliquait pas un autre véhicule. On sait que les conditions routières étaient idéales à ce moment et que le chemin est droit à cet endroit, a indiqué le sergent Jean-François Dulac de la GRC.

Ce dernier a ajouté qu’un reconstitutionniste en scène d’accident de la GRC à Fredericton était attendu sur les lieux du drame lundi en fin de journée afin d’aider à déterminer les circonstances entourant l’incident.

Des pompiers de Bathurst, des ambulanciers d’Ambulance NB et un représentant du Bureau du coroner ont pris part aux opérations d’urgence.