Un des plus gros paquebots au monde fait escale au N.-B.

Saint-Jean a connu mardi la plus importante journée de l’industrie des croisières de son histoire avec l’arrivée en matinée du navire Oasis of the Seas.

Propriété de la société américano-norvégienne Royal Caribbean International, le navire a fait son apparition dans la ville portuaire avec à son bord environ 8000 passagers et membres de l’équipage.

Un tel achalandage n’avait jamais été vu auparavant au port de Saint-Jean.

Livré en 2010 au coût de 1,5 milliard $, il fut de sa construction jusqu’à la livraison de l’Harmony of the Seas en 2016 le plus gros paquebot au monde.

Le navire dispose de 2706 cabines, 28 suites sur le pont le plus élevé et une suite spéciale de 156 mètres carrés agrémentée d’un balcon de 78 mètres carrés.

Plus d’une vingtaine de restaurants et cafés se trouvent à bord du navire, en plus de plusieurs piscines, d’un casino, d’une patinoire, d’un cinéma 3D, d’un mini-golf et d’une foule d’autres activités.

L’Oasis of the Seas a quitté le port de Saint-Jean mardi soir en direction de Halifax où il doit accoster mercredi midi.