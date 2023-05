Des avertissements seront bientôt imprimés sur les cigarettes

Le Canada exigera dans les prochains mois que des avertissements sur les risques de la consommation du tabac soient imprimés directement sur les cigarettes individuelles. Ce faisant, le Canada devient le premier pays au monde à adopter cette approche, a annoncé mercredi, à l’occasion de la Journée mondiale sans tabac, la ministre fédérale de la Santé mentale et des Dépendances, Carolyn Bennett.

L’initiative est accueillie comme une bouffée d’air frais par de nombreux organismes qui œuvrent auprès de clientèles aux prises avec des maladies cardiaques ou pulmonaires.

Cette mesure fait partie du Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac, qui vise à faire diminuer le taux de tabagisme au sein de la population canadienne sous la barre des 5 % d’ici 2035.

Le règlement entrera en vigueur le 1er août prochain et ses dispositions seront implantées de manière progressive. L’étiquetage individuel des produits du tabac devra être réalisé d’ici la fin avril 2024, à commencer par les cigarettes format «king size». L’étiquetage des autres produits, tels que les cigarettes de format régulier, les petits cigares, les papiers de manchette et les tubes suivront d’ici la fin d’avril de l’année suivante.

«Le tabagisme continue de tuer 48 000 personnes au Canada chaque année. Nous réagissons en étant le premier pays au monde à étiqueter les cigarettes individuelles avec des avertissements sanitaires. Par cette mesure audacieuse, les avertissements sanitaires seront pratiquement inévitables et constitueront un rappel saisissant des conséquences du tabagisme sur la santé, de pair avec les images mises à jour affichées sur l’emballage. Nous continuerons de faire tout ce qu’il faut afin d’aider plus de personnes au Canada, surtout chez les jeunes, à vivre des vies sans tabac, et plus en santé», a déclaré la ministre Bennett dans un communiqué.

« Le tabagisme demeure l’un des problèmes de santé publique les plus importants au Canada et est la principale cause évitable de maladies et de décès précoces du pays», a affirmé son collègue Jean-Yves Duclos, ministre canadien de la Santé.

Les images et les messages relatifs aux risques du tabagisme sont apparus sur les emballages de cigarettes en 2000. La plupart de ces messages n’ont pas changé depuis leur affichage initial; le nouveau règlement prévoit une rotation périodique des avertissements.

Accueil chaleureux

L’initiative a été saluée par la Société canadienne du cancer, dont l’analyste principal, Rob Cunningham, souligne son caractère «unique au plan international».

«Cette nouvelle réglementation mérite un soutien sans failles, a-t-il fait valoir. L’obligation d’apposer un avertissement sanitaire directement sur chaque cigarette est une mesure qui crée un précédent mondial et qui touchera les personnes chaque fois qu’elles tireront une bouffée.»

La Fondation des maladies du coeur et de l’AVC du Canada dit pour sa part se réjouir de la nouvelle réglementation sur le tabac. «Ces mesures cruciales permettront de protéger les jeunes et de soutenir les fumeurs actuels dans leurs efforts pour cesser de fumer», a relevé par communiqué Doug Roth, chef de la direction.

Celui-ci s’est d’ailleurs dit «impatient de continuer à travailler avec le gouvernement fédéral sur d’autres mesures clés visant à réduire la dépendance à la nicotine, notamment l’interdiction complète d’ajouter des arômes aux produits de vapotage, y compris la menthe et le menthol, afin de protéger les jeunes».

Le président-directeur général de l’Association pulmonaire du Canada estime pour sa part que les nouvelles mesures réglementaires «garantiront que les dangers de ces produits pour la santé pulmonaire ne passent pas inaperçus». «En étant le premier pays à exiger l’apposition d’avertissements directement sur les cigarettes, le Canada réduira l’attrait de ces produits, en particulier pour les jeunes», a poursuivi Terry Dean.