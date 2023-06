Des élèves du Restigouche invités à explorer le vaste univers du domaine de la santé

Toujours à la recherche de personnel, le Réseau de santé Vitalité cible non seulement les travailleurs étrangers, mais aussi sa propre jeunesse.

Une centaine de jeunes élèves du Restigouche ayant un intérêt particulier envers le secteur de la santé, ont ainsi été invités à découvrir de plus près les différents métiers disponibles à l’intérieur des murs de l’Hôpital régional de Campbellton (HRC).

Soins infirmiers, Thérapie respiratoire, Physiothérapie, Pharmacie… Ce n’est là qu’un échantillon des différents métiers en exposition, mercredi, lors de cette nouvelle initiative dont l’objectif primaire est de préparer la relève.

Divisés en 11 stations, plusieurs professionnels de la santé de l’HRC ont ainsi partagé un aperçu de leur routine quotidienne aux 95 élèves qui ont pris part à l’exercice.

«Avec cette activité, on souhaite exposer les jeunes aux différentes disciplines et domaines que l’on retrouve dans un établissement de santé typique», explique Maxime Saulnier, directeur des activités hospitalières à l’HRC, soulignant qu’un hôpital est plus que simplement des infirmières et des médecins.

«On entend surtout parler d’eux – et oui, ce sont de très gros morceaux de nos hôpitaux -, mais il y a une panoplie d’autres secteurs d’activités avec lesquels les jeunes ne sont peut-être pas familiers, mais qui sont tout aussi importants. Cette activité nous donne l’occasion de leur faire découvrir ces métiers, et à quoi pourrait ressembler une carrière dans notre établissement», ajoute le directeur.

Cette initiative est nouvelle en soi au Restigouche. Présentée une première fois en novembre dernier aux élèves de l’école secondaire Aux quatre vents de Dalhousie, elle a été à ce point appréciée que ses organisateurs ont décidé de l’étendre à toute la région. Cette fois, elle s’adressait aux élèves de la Polyvalente Roland-Pépin (Campbellton), à l’école Marie-Gaétane de Kedgwick, ainsi qu’aux deux écoles secondaires anglophones du Restigouche (DRHS et SSHS).

Choix difficile

Ce n’est pas la première fois que les élèves sont sollicités par le Réseau de santé Vitalité. Ses agents se déplacent régulièrement dans les écoles afin de recruter de futures infirmières, de futurs techniciens.

«Mais ce format-ci est très intéressant, car les jeunes ont un aperçu plus concret de ces métiers», soutient Marie-Louyze Babin, collaboratrice vie-carrière à l’école secondaire Marie-Gaétane de Kedgwick.

«On s’entend qu’il ne s’agit que d’un survol, mais ça donne quand même une bonne de ce à quoi s’attendre. Il n’y a rien de tel que d’être présent sur place et de voir ce qu’il en est, ça aide les jeunes à orienter ou même réorienter leurs choix, car on s’entend que ce n’est pas toujours évident de se choisir un métier, une carrière», dit-elle.

Ce qui est bien également selon la conseillère, c’est que les échantillons d’emplois proposés aux jeunes sont tous présents à l’HRC.

«On veut tous garder notre jeunesse dans la région, et on voit qu’il y a beaucoup d’emplois intéressants près de chez eux», ajoute-t-elle.

Camille Kuaté et l’une des 95 élèves qui ont participé à cette journée d’exposition des métiers. Élève de 12e année à l’école Marie-Gaétane de Kedgwick, elle songe depuis un bon moment à se diriger dans le domaine de la santé après ses études secondaires. Jusqu’ici, elle avait un certain penchant pour la dentisterie. Cela dit, elle avoue que l’activité proposée par Vitalité vient de lui ouvrir les yeux sur des options jusque-là insoupçonnées.

«Il y a des métiers auxquels je n’avais vraiment pas pensé et qui semblent vraiment captivants. Je trouve vraiment ça intéressant qu’on ait la chance de voir de plus près ces opportunités. J’ai vraiment été intriguée et impressionnée par le département d’Imagerie médicale», explique la jeune femme.

Bénéfices

En ciblant les élèves de la région, Maxime Saulnier ne cache pas qu’il espère non seulement susciter un intérêt envers le domaine médical, mais aussi créer un sentiment d’appartenance envers leur hôpital régional qui se trouve, par le fait même, le principal employeur de la région.

Selon le directeur, l’expérience semble à ce point concluante qu’il est fort à parier qu’elle sera de retour l’an prochain. En fait, des observateurs venus d’autres établissements de santé de la province étaient d’ailleurs sur place mercredi afin de voir les bénéfices du concept en vue de l’importer chez eux.

Pour M. Saulnier, ce genre d’initiative est peu coûteuse pour le réseau et recèle un potentiel énorme.

«Par le passé, on a déjà approché les jeunes de différentes façons dans les écoles secondaires afin de les intéresser à nos différentes possibilités de carrière, et aujourd’hui plusieurs d’entre eux sont devenus des professionnels de la santé. Ce que l’on fait ici, c’est dans la même veine, mais un pas plus loin encore. On a réussi à stabiliser notre situation de l’emploi chez Vitalité, à notre hôpital, mais les défis sont toujours présents. Notre jeunesse est donc un atout très précieux», souligne-t-il.