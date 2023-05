Gros lots: la chance sourit aux Néo-Brunswickois

Le nombre de Néo-Brunswickois devenues millionnaires grâce à l’achat de billets de loterie de Loto Atlantique a doublé au cours des cinq premiers mois de l’année 2023 comparativement à la même période en 2022.

Les jeux Gagnez à la Grattouille et Lotto 6/49 ont fait six gagnants au Nouveau-Brunswick d’un montant d’au moins un million de dollars depuis le début de l’année 2023, selon des données obtenues auprès de la Société des loteries de l’Atlantique (SLA).

Au cours de la première portion de 2022, trois lots valant 1 million $ ou plus ont été remportés dans la province lors des tirages des jeux Lotto Max et Lotto 6/49.

À titre de comparaison, deux lots d’un montant d’au moins un million de dollars ont été raflés en Nouvelle-Écosse jusqu’à maintenant en 2023, une province pourtant plus populeuse que le Nouveau-Brunswick.

«Il y a définitivement plus de gagnants de lots importants au Nouveau-Brunswick. C’est excitant de voir ces joueurs qui réalisent enfin leur rêve de gagner gros en jouant à la loterie», a indiqué Greg Weston, qui est stratège en communication chez Loto Atlantique.

«Tout est quand même une question de hasard. Les gros lots peuvent être remportés en plus grand nombre dans une province à un certain moment donné, comme c’est actuellement le cas au Nouveau-Brunswick. Il faut aussi noter que s’il y a plus de joueurs et plus de mises, il risque d’y avoir plus de gagnants».

Cela dit, il est encore trop tôt pour déterminer si la récente augmentation de gagnants de gros lots a influencé le nombre de billets vendus chaque semaine.

Le lot le plus important a été remporté le 15 avril dans le Nord-Est lors du tirage de la Lotto 6/49. Étonnement, la somme record de 64 millions $ n’a toujours pas été réclamée auprès de la SLA.

Il y a quelques jours, un résident d’Acadieville a mis la main sur un montant de 5 millions $ remporté grâce à des mises au Lotto 6/49.

Au cours de l’exercice financier 2021-2022, pas moins de 273 Néo-Brunswickois ont gagné un lot de 10 000$ ou plus grâce aux produits de Loto Atlantique.

Les gros lots du Lotto Max et l’avènement à l’automne 2022 du nouveau Lotto 6/49 avec les tirages de sa Boule d’or ne sont pas étrangers au succès de Loto Atlantique, convient Greg Weston.

«Le Lotto Max a été définitivement conçu pour offrir d’importants gros lots, c’est sa raison d’être et ce qui explique son succès auprès des joueurs».

À eux seuls, les tirages du Lotto Max ont généré des recettes nettes de 72,2 millions $ en 2021-2022 à Loto Atlantique, soit le double des profits venant du Lotto 6/49.

De fait, les ventes du Lotto Max ont fracassé des records lors de l’année 2021-2022.

La popularité des jeux offerts par Loto Atlantique s’est fait sentir sur le web, alors que les recettes nettes des jeux en ligne ont atteint 76,9 millions $ en 2021-2022, soit une croissance de 33,7 millions $, ou de 78% par rapport à l’exercice 2020-2021.

Selon la SLA, les restrictions liées au COVID-19 ont sans aucun doute incité les joueurs à se tourner vers les jeux en ligne pour se divertir.

Malgré ce succès, Loto Atlantique estime qu’une somme de 140 millions $ lui échappe chaque année au profit de sites de jeu en ligne illégaux qui s’affichent en tout temps et sans impunité sur le web, la télévision et dans les équipes sportives professionnelles.

Où va votre dollar misé à la loterie?

Nombreux sont ceux qui se demandent où peut bien se retrouver chaque dollar misé dans un jeu ou une loterie offert par Loto Atlantique.

Il faut savoir que les gouvernements provinciaux et les joueurs de loterie de l’Atlantique se partagent de façon égale la plus grande part du gâteau, soit 37 cents chacun.

En 2021-2022, Loto Atlantique a remis près de 440 millions $ aux gagnants et aux gouvernements du Canada atlantique

Les détaillants autorisés de Loto Atlantique reçoivent pour leur part 9 cents pour chaque dollar misé. Le restant de la somme est alloué à des activités en Atlantique et hors de l’Atlantique, aux salaires et avantages sociaux des quelque 650 employés de la société de loteries et à des versements d’impôt.