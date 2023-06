Incendie de forêt à Bocabec: non maîtrisé, mais gérable

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Bien qu’il soit toujours considéré comme non maîtrisé, l’incendie de forêt qui fait rage actuellement dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick a été relativement bien contenu jusqu’à maintenant.

Roger Collet, agent de la gestion des feux de forêt au ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, a confirmé que la situation avait peu changé depuis hier.

Il ne s’attend pas à ce que le feu prenne de l’expansion au cours de la journée de demain, même s’il demeure tout de même de grande envergure. Environ 540 hectares de surface boisée ont été détruits par les flammes depuis le déclenchement de l’incendie, le 29 mai.

«Le feu était pas mal calme aujourd’hui. Il y a beaucoup moins de fumée. On s’attend à ce que les choses continuent comme ça. Même si les températures sont plus élevées, on a un petit peu moins de vent et un petit peu plus d’humidité ce qui aide à contrôler les feux.»

Selon lui, les pompiers continuent d’effectuer des progrès en s’attaquant à plusieurs points chauds un peu partout sur le secteur affecté par l’incendie, en particulier ceux qui se trouvent le plus près des résidences.

Une quinzaine de brigades sont toujours sur les lieux.

Notons que les résidents qui avaient quitté leur demeure en raison du sinistre ont eu la permission d’y retourner, mardi, mais ils doivent rester sur leurs gardes.

Le centre d’accueil et d’évacuation de la Croix-Rouge a indiqué, mardi, que 250 personnes, représentant 110 foyers, s’étaient inscrites. Après que les résidents aient été autorisés à rentrer chez eux, 10 d’entre eux ont demandé à rester dans les logements mis à leur disposition pour des raisons de santé.

Le W.C. O’Neill Arena Complex de Saint Andrews reste également ouvert comme centre d’accueil pour les personnes qui en ont besoin.

Pour l’instant, Roger Collet n’est pas inquiet pour la sécurité des résidents de la région touchée. Il demande toutefois à la population des environs et celles du reste de la province de faire preuve de vigilance afin de ne pas aggraver la situation.

Selon le premier ministre Blaine Higgs, plusieurs organisations dans la province ont décidé de leur propre chef d’arrêter ou de réduire leurs activités en forêt «Ces mesures sont très appréciées. Je rappelle à toute la population de prendre des précautions, et ce, partout au Nouveau-Brunswick. Un feu comme celui-ci aurait bien pu commencer dans une cour arrière ou dans un quartier résidentiel.»

Une interdiction de faire des feux est d’ailleurs toujours en vigueur pour l’ensemble de la province.

Roger Collet a mentionné que le secteur de Bocabec et du lac Stein fera l’objet d’une surveillance accrue pendant plusieurs semaines. Les précipitations annoncées prochainement devraient aider, selon lui, à réduire la taille de l’incendie.

Selon les données du ministère des Ressources naturelles et Développement de l’énergie, il y a eu une vingtaine d’incendies de forêt au cours des trois derniers jours dans la province. Une grande partie d’entre eux ont été maîtrisés, voire même éteints. Seul celui de Bocabec est considéré comme étant toujours hors de contrôle.

Depuis le début de l’année, il y a eu 162 incendies qui ont brûlé une superficie d’environ 868 hectares.

Compte tenu des progrès réalisés au cours des deux derniers jours et de l’état actuel du feu, le gouvernement provincial a prêté main-forte à la Nouvelle-Écosse, qui continue de combattre des incendies de forêt dévastateurs.

Huit avions-citernes et des avions de soutien du Nouveau-Brunswick ont été envoyés en renfort. Des plans sont toutefois en place pour assurer une couverture si le Nouveau-Brunswick a besoin de soutien supplémentaire.

Selon Roger Colette, la situation est bien loin de ce qui se produit actuellement en Nouvelle-Écosse, ajoutant que leur saison des incendies de forêt commence au moins un mois avant celle du Nouveau-Brunswick.

«Nous avons encore des conditions printanières avec des sources de combustible en surface. Avec le vent, on peut se retrouver avec un incendie comme celui que l’on voit (à Bocabec), mais ça demeure somme toute un printemps normal pour nous.»