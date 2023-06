Bébé anguilles: la prolongation de la fermeture de la pêche fait des mécontents

La Nation Wolastoqey dénonce la prolongation de la fermeture de la pêche à la civelle au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.

Mardi, le ministère des Pêches et Océans (MPO) a annoncé avoir prolongé de 45 jours l’arrêt de la pêche aux bébés anguilles, aussi appelés civelles.

Les chefs des six communautés Wolastoqey déplorent cette décision.

«Nous sommes profondément déçus par la décision de la ministre des Pêches et Océans de continuer à exclure les pêcheurs wolastoqey de la licence commerciale communale de la pêche à la civelle, mettant ainsi un terme à la saison de pêche de 2023», ont écrit les chefs dans un communiqué.

Le MPO a affirmé que la fermeture, annoncée pour la première fois le 15 avril, a dû être prolongée en raison de préoccupations persistantes concernant la conservation et le braconnage de civelles.

La Nation Wolastoqey dit être prête à assumer un rôle de leader pour corriger les lacunes dans la connaissance scientifique de cette espèce et assurer sa survie.

Les chefs demandent aussi au fédéral que la pêche à la civelle soit exclusivement autochtone jusqu’à ce qu’il y ait suffisamment de données pour déterminer si une pêche commerciale peut être autorisée.

Depuis la mi-avril, les agents du MPO ont procédé à plus de 110 arrestations et saisi des filets, des engins et cinq véhicules.

Malgré ces interventions, la Nation Wolastoqey est d’avis que le fédéral a été incapable de recueillir les données nécessaires afin de gérer l’industrie et le chaos observé sur les rivières de la province à la suite de la fermeture de la pêche.

Début mai, Margaret Johnson, ministre néo-brunswickoise de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, a écrit à son homologue fédéral afin de l’implorer d’intervenir dans le dossier.

«Malheureusement, il semble que les activités de braconnage ont lieu sans surveillance par le MPO, a déploré Mme Johnson dans une lettre datée du 5 mai. Fermer cette pêcherie, mais ne pas affecter de ressources pour assurer le respect de la réglementation et sanctionner les braconniers, c’est courir au désastre. Cela risque d’entraîner la dévastation imminente de cette ressource, d’accroître les tensions et d’augmenter matériellement le risque de violence dans les communautés de pêcheurs.»

Mardi, le fédéral a indiqué qu’il entreprendra «un examen exhaustif de la pêche à la civelle afin d’assurer sa gestion stable à long terme, ainsi que la conservation du stock».

L’anguille d’Amérique a été désignée menacée par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada en mai 2012 et son inscription à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril est envisagée.

Les civelles sont expédiées vivantes en Asie et sont cultivées pour la consommation. Elles sont devenues une cible de braconnage en raison de leur prix de vente élevé de 4000$ le kilogramme.

– Avec des extraits de La Presse Canadienne