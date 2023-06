Deux crabes blancs comme neige à l’Aquarium de Shippagan

S’il y a bien un crabe des neiges qui mérite son nom, c’est celui dont l’Aquarium de Shippagan vient de faire l’acquisition. Pour quelle raison? Parce qu’il est blanc comme neige.

Il y a environ deux semaines, Francis Lanteigne, un pêcheur du S.J. Magalie, frappait à la porte de l’Aquarium pour faire don de ce crustacé unique.

Le crabe n’a pas de nom, du moins pas encore. Mais à coup sûr, c’est un mâle, a répondu Laurent Robichaud, le coordonnateur de l’Aquarium et du Centre marin, à l’Acadie Nouvelle, qui était à Shippagan, jeudi, pour découvrir la nouvelle acquisition.

Disons-le d’emblée, le crabe blanc est rarissime. M. Robichaud estime qu’il faut compter 100 millions d’individus avant d’en trouver un.

Un sur 100 millions! C’est comme gagner la 6/49.

Pour parvenir à ce chiffre, le coordonnateur de l’Aquarium s’est fié à un autre crustacé, le homard, qui compte lui aussi sa part d’individus exceptionnels.

Commençons par le homard bleu. Rare, oui, car on n’en trouve qu’un sur deux millions. C’est bien. Le homard vert? Un sur 10 millions. C’est mieux. Le homard tacheté? Un sur 30 millions. Rare, assurément. Et le homard blanc? Un sur 100 millions!

M. Robichaud présume que les crabes blancs sont, toutes proportions gardées, aussi rares que les homards albinos.

Les couleurs peu courantes sont dues à une anomalie génétique. Les crustacés aux colorations inhabituelles manquent tout simplement de pigmentation.

Enfin, la rareté des raretés, déjà observée par le passé: un homard à deux couleurs, demi-noir, demi-rouge. Un cas sur 150 millions!

Un duo

Revenons à notre crabe albinos. Quel âge pourrait-il avoir? Dix ans, selon M. Robichaud. Et l’espérance de vie d’un crabe des neiges, sans égard à sa couleur? Seize ans. Passé cet âge, le crustacé ne mue plus. Il peut parfois vivre jusqu’à vingt ans.

Vanessa Duguay, une technicienne qui veille sur les collections vivantes de l’Aquarium, a expliqué qu’il faut au crabe des neiges une eau très froide. Et son menu? Elle lui donne des rondelles d’éperlan. Dans la nature, il mange les différentes matières organiques qui se déposent sur le fond marin, un régime alimentaire comparable à celui du homard.

Lorsque vint le moment de croquer le crabe – en photo, évidemment – pour les besoins du journal, Mme Duguay fut d’une aide précieuse. Car il fallait bien que quelqu’un plonge la main dans le bassin pour en tirer la vedette de l’heure, le temps d’une courte séance photo.

Et là, surprise!… Deux crabes blancs! Qu’est-ce à dire? Ne parlait-on pas d’un individu rarissime, voire unique?

Un coup de chance, a expliqué Laurent Robichaud. La semaine dernière, un autre pêcheur en apportait un second, un peu plus petit, et plus jeune aussi.

Comme plusieurs s’efforcent désormais de conserver les prises peu ordinaires, l’Aquarium de Shippagan compte cette année plusieurs espèces spéciales.

«On est chanceux, parce que les pêcheurs pensent à l’Aquarium», a déclaré Laurent Robichaud.

Résultat? Lorsque les portes de l’Aquarium s’ouvriront pour la nouvelle saison, dimanche, les visiteurs les plus intrigués pourront admirer l’un des homards bleus et des homards tachetés qui ont été récemment offerts à l’Aquarium et au Centre marin.

Quant au crabe blanc, il sera installé dans un aquarium avec des crabes des neiges aux couleurs courantes, des crabes araignées et un crabe violet, lui aussi exceptionnel.