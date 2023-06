La pénurie de logements ne sera pas réglée de sitôt au N.-B.

Le Réseau de logements du Nouveau-Brunswick, un organisme sans but lucratif, a publié un nouveau rapport, rédigé par l’économiste David Campbell. Celui-ci constate que le rythme de mise en construction des logements devra accélérer pour répondre à la demande.

Le rythme des mises en chantier de logement a été inférieur à la demande entre 2016 et 2020. C’est la raison principale de la récente crise du logement, selon l’économiste David Campbell.

Il constate qu’il y a eu annuellement 62 mises en chantier pour 10 000 habitants au Nouveau-Brunswick pendant les moments de croissance démographique avant 2016. En période de stagnation ou de déclin de la population, la statistique a été de 45.

Cependant, le nombre a été de 33 entre 2016 et 2020, alors que la population de la province a augmenté de 22 600 personnes.

Près de 4700 logements ont été mis en chantier au Nouveau-Brunswick en 2022, soit une augmentation de 22% par rapport à 2021 et une tendance à la hausse depuis 2016. C’est insuffisant, toutefois. M. Campbell estime que le déficit d’habitations sera de 10 500 d’ici la fin de l’année.

Types de logement

Le consultant souligne par ailleurs que les types de logements construits doivent répondre à la demande.

«Deux grandes tendances animeront le marché du logement au cours de la prochaine décennie et au-delà: l’immigration et les migrations interprovinciales ainsi que le logement pour les aînés et pour les parents vivant sans leurs enfants. La demande d’appartements et de logements locatifs augmentera donc», note-t-il.

M. Campbell observe déjà une augmentation de mises en chantier d’appartements. Ils représentaient seulement 15% du total des logements construits entre 1980 et 2009. Leur part est de 35% depuis 2010. Au cours des deux dernières années écoulées, elle a été de plus de 50%.

L’économiste voit aussi une hausse du nombre de logements locatifs construits depuis 20 ans. Au cours des deux dernières années, la proportion de ces habitats a atteint plus de 60% des mises en chantier, selon lui. Il souligne toutefois que cette proportion peut être trop grande.

«De nombreuses personnes continuent de préférer être propriétaires de leur logement, affirme-t-il. Après avoir vécu dans la région pendant plusieurs années, les immigrés souhaitent également acheter une maison, et beaucoup préfèrent vivre dans des maisons individuelles ou d’autres logements similaires.»

Zones rurales

M. Campbell fait en outre valoir le besoin de constructions en zones rurales. Il constate un pic dans la construction d’appartements dans les centres urbains du Nouveau-Brunswick et la nécessité d’en bâtir davantage ailleurs, pour que d’autres régions se développent.

C’est dans la région métropolitaine de recensement de Moncton qu’a eu lieu près de la moitié de toutes les mises en chantier dans la province en 2020. Par rapport à elle, Bathurst a enregistré 83% de mises en chantier pour 10 000 habitants en moins, Edmundston 88% en moins et Campbellton 94% en moins.

«L’absence de croissance démographique en dehors de Moncton et de Fredericton explique en grande partie cette situation», commente M. Campbell.

Toutefois, les populations de Bathurst, Edmundston et Campbellton pourraient augmenter d’ici 2030, selon les estimations de l’économiste.

«Si la région de Bathurst commence à croître à un rythme modéré (0,8% par an) ou rapide (1,5% par an), la construction de nouveaux logements devra être importante. Dans le cas d’une croissance rapide, les mises en chantier annuelles devront revenir à un niveau jamais atteint depuis les années 1980», indique par exemple M. Campbell.

La cheffe de développement à Réseau de logements du Nouveau-Brunswick, Mylène Vincent, prescrit des efforts ciblés dans les zones rurales et les petits centres.

«Équilibrer le marché du logement dans l’ensemble du Nouveau-Brunswick et offrir des possibilités de logement diversifiées et abordables pour tous dans la province sera la clé d’une croissance réussie à l’échelle provinciale», résume-t-elle.

L’organisme sans but lucratif, Réseau de logements du Nouveau-Brunswick, a reçu des investissements des gouvernements fédéral et provincial en 2022. Sa mission est notamment de fournir une analyse des défis du marché de l’habitation.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a promis de dévoiler une stratégie sur le logement en juin.