La station de radio CFAI met cinq employés à pied

La station de radio communautaire d’Edmundston CFAI a licencié cinq de ses employés en début de semaine pour des raisons qui demeurent nébuleuses.

Deux animateurs, un journaliste, un membre de l’administration et une représentante en vente et publicité se sont fait montrer la porte mardi.

Pour le moment, il ne reste que les bénévoles et les employés subventionnés en poste. De plus, selon le site web de la radio, il ne resterait que deux membres au sein du conseil d’administration.

Selon une des personnes concernées, qui a choisi de conserver l’anonymat, ce sont des membres de l’Association des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick (ARCANB) qui ont eu la tâche ingrate de leur annoncer la triste nouvelle.

Celle-ci ne souhaite aucunement jeter le blâme sur les membres de l’ARCANB et dit croire qu’une situation financière précaire est sans doute à l’origine de ces congédiements.

«Ils ont eu un dossier chaud entre les mains. C’est désolant, mais ç’a été une décision d’entreprise.»

L’employé s’est dit attristé de la nouvelle, en ajoutant que plusieurs personnes de la région ont perdu une vitrine pour la promotion de leurs activités et que les vies de cinq personnes ont été chamboulées du jour au lendemain.

«Je crois que les autres seraient d’accord avec moi, mais les auditeurs vont nous manquer. Nous allons nous ennuyer des interactions et des liens que l’on a développés avec les gens des environs (…) Au-delà de tout cela, on a des gens qui vont peut-être devoir déménager ou briser certains liens. Ça frappe fort.»

Une autre personne du groupe d’employés licenciés a, pour sa part, mentionné que le Nord-Ouest a perdu un lien important avec sa radio communautaire, étant donné qu’il n’y a plus aucun membre de la station qui est originaire de la région ou qui habite les environs depuis au moins quelques années.

Les deux anciens employés se sont toutefois dits touchés par le soutien que le groupe a reçu de la part de la population.

Claudia Lolot, qui anime une émission bénévolement à la station de radio, avoue avoir vécu un mélange de grande tristesse et d’incompréhension lorsqu’elle a appris que cinq de ses collègues ne seraient plus de retour.

Elle se trouvait à la station, mardi, lorsque la nouvelle fut annoncée aux employés visés.

«Je n’avais pas de raisons particulières d’être là, mais je voulais rester pour les soutenir. Je voulais faire le peu que je pouvais pour leur apporter du réconfort. Je les ai serrés dans mes bras et j’ai pleuré avec eux. À un moment donné je suis partie, car c’était trop d’émotions pour moi», a raconté Mme Lolot.

«Je vois encore le regard vide de certains. Je les revois sortir leurs cartons, vider leur bureau. J’ai déjà été licencié et ç’a été difficile, mais là, ç’a été un choc violent.»

L’animatrice souhaite maintenant avoir des réponses de la direction de la station par rapport à ce qui s’est produit, mais aussi par rapport aux prochaines étapes.

«Nous voulons savoir où l’on s’en va. Est-ce que la radio va fermer? Je ne peux pas concevoir qu’elle ferme. Je ne suis pas dans la région depuis très longtemps, mais je me suis attachée à cette radio. Ce sera dur de revenir là-bas et de ne plus les revoir ni les entendre.»

«Je ne veux pas juger, mais je me demande s’il n’y avait pas d’autres moyens que de licencier cinq personnes.»

La direction de CFAI ni l’ARCANB n’ont été en mesure de nous accorder une entrevue pour expliquer les raisons entourant ces mises à pied. Le directeur général de CFAI, Léonard Odier, a laissé entendre qu’un communiqué de presse sera envoyé prochainement.