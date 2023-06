Le Marché de Shediac se trouve un opérateur juste à temps pour l’été

Le Marché de Shediac aura bel et bien lieu comme prévu cet été, le dimanche, au parc Pascal-Poirier.

«Nous avions un opérateur depuis quelques années qui s’occupait de la gestion du marché. Il nous a indiqué un peu tard que l’organisation n’était pas intéressée de continuer avec l’opération du marché cette année», a déclaré le directeur général de la municipalité.

La Ville de Shediac a présenté des soumissions pour tenter de trouver quelqu’un. «Dans le délai prévu, personne n’avait fait application.»

Deux personnes ont par la suite approché l’administration municipale avec une proposition.

«Ce sont deux individus qui travaillaient pour l’opérateur précédent. Ce sont eux qui étaient sur le terrain depuis quelques années», a exprimé le porte-parole municipal.

La municipalité devra toutefois ajouter 30 000$ dans son budget alloué au marché.

«Dans le budget actuel de 2023, il n’y avait que 10 000$ pour le marché», a annoncé le directeur général de la Ville de Shediac.

L’organisme Centre-Ville Shediac Downtown avait donné un coup de pouce financier en rapport au marché en 2022, grâce à des octrois qui n’ont pas été répétés cette année.

«L’entente qu’on avait par le passé, c’est que la municipalité s’occupait des ordures sur le site, mais aussi d’avoir des jeux gonflables pour les enfants et une programmation de musiciens et musiciennes chaque dimanche. On a voulu, dans la mesure du possible, essayer de répéter ce qu’il y avait là l’an passé», a raconté Victor Boudreau.

«Pour garder ce minimum, ça va prendre un investissement additionnel de la part de la municipalité», a-t-il précisé, en rapport aux 30 000$ supplémentaires.

L’entente avec le nouvel opérateur est prévue pour une année seulement.

Le Marché de Shediac devrait durer 14 semaines, à partir de la mi-juin.